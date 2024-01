No 'BBB 24', Alane, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi disputam paredão quíntuplo

A noite do domingo, 21 - e madrugada desta segunda-feira, 22 - foram movimentadas na casa mais vigiada do Brasil. Após a eliminação de Nizan, Rodriguinho venceu a Prova do Líder e escolheu os brothers e sisters para comporem o seu grupo Vip. Depois disso, mais um paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado. Os escolhidos da vez para disputar a berlinda quíntupla foram Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus e Lucas Luigi.

No confessionário, os brothers votaram normalmente. Seguindo a dinâmica da semana, Alane, indicada pelo líder Rodriguinho, tinha direito a um contragolpe, e acabou indicando Pitel.

O mais votado pela casa, o atleta Vinicius, também teve direito a um contragolpe, e chamou Marcus Vinicius para a berlinda. Na sequência, os dois indicados pelo contragolpe precisavam escolher, em consenso, mais um participante para o paredão. Pitel e Marcus optaram por Luigi. A eliminação ocorre nesta terça-feira, dia 23.