Nizam sobre comentário ao corpo de Yasmin Brunet: 'Infelicidade gigantesca'

Após ser eliminado do BBB 24 (Globo), Nizam assistiu às cenas do Quarto do Líder, onde comentou sobre o corpo de Yasmin Brunet acompanhado por Rodriguinho, Pizane e Vinicius. Ele lamentou.

O que aconteceu

Questionado por Thais Fersoza, ele concordou que teve uma atitude machista: "Total."

Eu tentei medir as palavras. Na hora que eu ia falar da Yasmin. Foi uma infelicidade gigantesca. Nizam

Vergonha em rede nacional. O agora ex-BBB disse que em lugar algum sua atitude é aceitável: "O que eu falei naquele ambiente, a conversa passa batido, ninguém falou que estava errado. E você também não percebe, ai vê isso e passa uma vergonha em rede nacional."

Ele também assistiu ao momento em que Rodriguinho fez criticas sobre suas falas ao corpo de Yasmin, concordou com o cantor, mas ponderou:

Ele podia ter falado para mim, para me ensinar. A desconstrução a gente precisa das pessoas ao redor também. Estou vendo a vergonha que minha mãe e minha irmã devem estar de mim. Nizam

