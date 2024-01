'Monstros: A Maldição do Dragão', o outro mangá do autor de 'One Piece'

Eiichiro Oda, o criador de "One Piece", atualmente é um dos mais importantes nomes nesse meio de animes e mangás. Sua obra vem sendo publicada há décadas, aumentando sua base de fãs e trazendo muito dinheiro para os envolvidos, mas o que Oda nos apresentou além do pirata que estica? Em 1998 foi publicada no Japão a antologia "Wanted", uma coletânea de histórias curtas feitas antes da publicação de "One Piece". E uma dessas histórias é "Monstros: A Maldição do Dragão" ("Monsters", no original), que ganha hoje (22) uma versão animada pela Netflix.

"One Piece" começou a ser publicado em 1997 nas páginas da Shonen Jump (a mesma revista de "Dragon Ball", "Naruto" e outros sucessos), sendo esta a primeira série de Eiichiro Oda. Antes, ele havia publicado algumas histórias curtas em almanaques da editora Shueisha, como é o caso de "Wanted", seu primeiro mangá.

A história com clima de Velho Oeste americano foi produzida em 1992, quando Oda estava no final do ensino médio. "Wanted" concorreu na 44ª edição do prêmio Tezuka Shoo e, embora não tenha vencido, garantiu um dinheirinho para o autor. No decorrer dos anos, ele entrou no mercado de mangás, produziu mais algumas histórias curtas, como "Um Inevitável Presente de Deus", "A Noite do Demônio" e o já citado "Monsters".

O que é "Monsters"?

Esta história é especial para os fãs de "One Piece" por se encaixar canonicamente na história do grande sucesso. A trama começa com o espadachim Ryuma chegando faminto em uma cidade. Ele é ajudado por uma garçonete chamada Flare e é avisado da presença de outro guerreiro famoso na região, Shirano. O tal cavaleiro é reconhecido por todos como o homem que lutou contra um dragão, tendo salvado inclusive a garçonete. A história se desenvolve rapidamente (até por ser uma obra curta) e Ryuma terá que enfrentar o tal dragão, que surgirá para ameaçar mais uma cidade.

Embora a trama não tenha qualquer referência a pirataria e nem mesmo personagens com poderes dados pelo Fruto do Diabo, Eiichiro Oda fez questão de encaixá-la no universo de "One Piece". Durante o arco de Thriller Bark, Roronoa Zoro enfrenta o zumbi de um samurai chamado Ryuma, e isso deixou os leitores do mangá curiosos. Em uma seção SBS do volume 47, quadro no qual Eiichiro Oda comenta os bastidores da obra, um leitor perguntou se o Ryuma de "Thriller Bark" era o mesmo de "Monsters", e o autor confirmou a teoria. Infelizmente, Oda não especificou se era exatamente o mesmo personagem ou somente uma "releitura" em outro universo.

Foi uma surpresa quando anunciaram em julho de 2023 que o estúdio E&H Production produziria uma animação de "Monsters" para a Netflix, com o subtítulo em inglês "103 Mercies Dragon Damnation", nome baseado em um golpe do Zoro.

Um dos destaques do anime de "Monsters" é a direção e roteiro de Sunghoo Park, conhecido por trabalhos como "Jujutsu Kaisen" e "The God of High School". Ou seja, podemos esperar que ao menos ele conseguirá fazer algumas lutas visualmente impressionantes. O anime parece seguir um traço levemente diferente de "One Piece", mas ainda condizente com o próprio desenho do autor na época de publicação.

O anime "Monstros: A Maldição do Dragão" está disponível na Netflix e tem apenas um episódio de 20 e poucos minutos. Caso queira conferir a versão em quadrinhos, "Wanted" foi lançado aqui pela Panini.