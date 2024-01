MC Bin Laden afirma que casaria com sister do BBB 24: 'Um diamante'

MC Bin Laden afirmou que casaria com Beatriz caso tivesse conhecido a sister fora do BBB 24 (Globo). Beatriz ficou sem graça, mas os colegas do quarto Fada começarama torcer pelo casal.

O que aconteceu:

A sister estava consolando Wanessa Camargo, que estava desabafando no quarto. MC Bin Laden chegou e falou sobre a personalidade de Beatriz.

"Se eu te conhecesse fora, eu casava", afirmou o cantor, deixando a sister sem graça.

Bin Laden se justificou: "Eu sempre buscava minas pela personalidade, pelas qualidades. (...) É pra você reconhecer quem você é. O cara que ficar com você ganha um p*ta diamante, na loteria!".

Wanessa concordou, e Beatriz agradeceu. Os brothers shipparam o casam 'Bin-atriz'.

Wanessa ainda disse que iria escrever uma música sobre o que MC Bin Laden disse e Bia brincou: "Me chama para o clipe?"

