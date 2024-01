Por onde anda Luciana Braga, Sandra na 1ª versão de 'Renascer'?

Luciana Braga, 61, viveu Sandra na primeira versão de "Renascer", que foi ao ar em 1993. O remake da produção estreia hoje na TV Globo.

Por onde anda Luciana Braga?

A última novela da atriz foi "Éramos Seis" (Globo), há cerca de 5 anos. Esteve nas primeiras duas temporadas de "De volta aos 15", da Netflix.

No momento, Luciana Braga se dedica ao teatro. No musical "Judy: o arco-íris é aqui", ela narra a trajetória da atriz Judy Garland e traça um paralelo com sua carreira. "Falo sobre as novelas em que atuei e como a vida de Judy se desenrolou, enquanto faço 12 números musicais. O espetáculo tem sido muito bem-sucedido. Quero levá-lo para todo o país. Após uma pausa em janeiro e fevereiro, retomaremos as apresentações em março", contou a artista em entrevista ao jornal O Globo.

Estou me redescobrindo e embarquei em uma nova aventura no mundo do teatro musical agora aos 60 anos, o que tem sido uma fonte de grande alegria para mim. Decidi que não quero parar de aprender e crescer. Recentemente, completei meu bacharelado em Artes Cênicas. Eu tinha começado anos atrás, mas não consegui concluir por conta do ritmo de trabalho. Agora que voltei aos estudos, não quero parar. Estou com a ideia de fazer um mestrado. Luciana Braga

Luciana diz que o etarismo é um dos motivos para ela ter feito menos televisão nos últimos tempos. "É natural que, com o avançar da idade, a gente reduza um pouco o ritmo. Tenho encontrado prazer em realizar uma tarefa de cada vez. Houve um período em que minha vida era extremamente agitada. Eu me dividia entre o teatro em São Paulo e as novelas no Rio de Janeiro. Acordava na ponte aérea, às vezes sem saber para onde estava indo. Agora, estou em uma fase que me permite desfrutar mais da vida, com menos ansiedade e atividades acumuladas. Claro, sinto saudades das novelas e quero fazer".

A atriz é mãe de Laura e Isabel, do casamento com o iluminador Maneco Quinderé. Ela está solteira há 7 anos. "Fui casada por 23 anos. Foi um relacionamento maravilhoso, superfeliz. Mas acabou. Tudo bem. Sou feliz com a minha vida hoje solteira".