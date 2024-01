Jorge Aragão é furtado em aeroporto e perde equipamentos de show

O cantor e compositor Jorge Aragão teve seus equipamentos de trabalho furtados em aeroporto no último sábado, 20. Na ocasião, o músico e sua equipe estavam em Florianópolis, esperando para embarcar para Belo Horizonte, onde o sambista se apresentaria. De acordo com a assessoria de imprensa de Aragão, o voo foi cancelado e a equipe foi dividida em três grupos e realocada nos voos seguintes.

A viagem do sambista teve escala no Rio de Janeiro. Ao chegarem na capital mineira, a equipe percebeu que os equipamentos, que haviam sido despachados, estavam com os lacres violados. Não se tem informações sobre a cidade em que o furto ocorreu.

O produtor técnico do cantor acionou a Gol, companhia aérea responsável pelo voo, para que o registro da violação fosse feito. "Após a conferência, o responsável da Gol informou que não era necessário fazer o B.O, pois eles mesmos se responsabilizariam. Após duas horas aguardando um posicionamento da companhia, a equipe técnica seguiu para o local do evento, em Belo Horizonte, onde foram prejudicados com o atraso de horário de passagem de som, e a equipe teve de se apresentar sem ir ao hotel para tomar banho e se alimentar", relatou o sambista em entrevista a Quem.

Procurada pelo Estadão, a Gol se pronunciou sobre o ocorrido: "A GOL informa que está em contato direto com a equipe do cantor Jorge Aragão para prestar toda a assistência necessária. A Companhia ressalta que, assim que foi comunicada do ocorrido, prontamente se colocou à disposição do artista e iniciou apurações internas para localizar os objetos da bagagem".

Ainda de acordo com o veículo, o show foi feito com equipamento de outros artistas, cedido pela produção do evento. A equipe de advogados do cantor já foi acionada, afirmando que entrará com um processo.

Em vídeo enviado ao jornal Extra, Jorge Aragão falou sobre o ocorrido: "Não dá para negar o quão fico triste com a situação. As pessoas roubando, por maldade, sabendo que são equipamentos de músicos que batalham tanto para levar alegria a milhares de pessoas. Não é só pelo valor financeiro, tem valor sentimental também".

O cantor também falou sobre os responsáveis pelo furto, lamentando que os assaltantes tenham escolhido essa maneira de levar a vida. Aragão ainda reforçou que sua família, e a de todos os músicos, dependem desses equipamentos.