Irmã de Nizam detona Thais Fersoza: 'Aonde isso faz ela melhor que você?'

Irmã de Nizam não gostou de como o ex-brother foi tratado no Bate-Papo BBB após a eliminação do BBB 24 (Globo) e criticou Thais Fersoza.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu:

Nizam, que foi o quarto eliminado da edição, conversou com Thais Fersoza e Ed Gama. Na ocasião, o ex-brother foi criticado por suas falas machistas no programa e se desculpou.

A irmã de Nizam, Hannah, apareceu na atração e mandou um recado para o ex-brother. "Você não precisa pedir desculpas porque o mais importante você já fez, que é reconhecer. Isso é uma coisa estrutural, a gente precisa que alguém aponte os nossos erros"

Hannah não gostou de como Thais estava tratando Nizam e a criticou. "Por exemplo, a Thais na hora que estava te anunciando, ela tirou sarro do seu tic. Aonde isso faz ela melhor do que você? É uma desconstrução diária e não é só o machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você, do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa. A gente tem que se desconstruir todos os dias, todo mundo",

Nizam chorou e Thais se desculpou, explicando o que tinha acontecido. "Logo no início do programa a gente estava falando que você ficou nervoso e começou a fazer um tic. Se te ofendeu, desculpa, era uma brincadeira. A gente estava brincando em relação a isso. Ela está certa, ela é sua irmã. Ela está no papel dela, de te defender. Mas o que ela falou é muito importante: a primeira coisa que você fez foi reconhecer [seus erros]. Assim como eu também te peço desculpas se te ofendeu"

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Enquete encerrada Total de 341592 votos 20,20% Alane 20,02% Vinicius Rodrigues 20,02% Marcus Vinicius 20,00% Lucas Luigi 19,76% Giovanna Pitel Votar de novo Total de 341592 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash