Hipopótamo de Escobar encabeça Festival de Cinema de Berlim menos político

BERLIM (Reuters) - A história de "Pepe", o hipopótamo que vivia no zoológico particular do traficante colombiano Pablo Escobar, disputará espaço com filmes de ficção científica na programação principal do Festival de Cinema de Berlim do próximo mês.

Berlinale - normalmente mais conhecido por seus filmes com foco político - este ano está dando um passo atrás em relação às questões candentes que preocupam um mundo turbulento.

Entre os destaques da programação anunciada na segunda-feira está "La Cocina", filme de Alonso Ruizpalacios, estrelado por Rooney Mara, que acompanha a correria da hora do almoço em uma cozinha de Nova York.

"A Traveler's Needs", de Hong Sang-soo, com Isabelle Huppert, é "uma abordagem leve, porém penetrante, das relações humanas", de acordo com o diretor do festival, Carlo Chatrian, que, juntamente com Mariette Rissenbeek, está se despedindo em 2024, após cinco anos.

Outro filme é "Another End", ficção científica de Piero Messina, focada em relacionamentos, em que as pessoas encontram conforto em substitutos para os mortos, estrelado por Gael Garcia Bernal e Renate Reinsve.

Ao todo, 20 filmes concorrerão ao Urso de Ouro, concedido por um júri presidido pela atriz queniano-mexicana Lupita Nyong'o.

A atriz norueguesa Renate Reinsve faz outra aparição na programação da competição em "A Different Man", de Aaron Schimberg, também estrelado por Sebastian Stan e Adam Pearson, uma história ambientada em Nova York sobre um homem que se recupera de uma doença.

O filme de abertura será "Small Things Like These", de Tim Mielants, com Cillian Murphy, de "Peaky Blinders", em um drama histórico sobre a opressão religiosa na Irlanda rural.

A política não está totalmente ausente: "Architecton", de Victor Kossakovsky, é um documentário sobre concreto e o impacto da humanidade em um planeta em transformação.

"My Favourite Cake", de Maryam Moghaddam, conta a história de uma mulher que decide retomar a vida que levava antes da revolução no Irã.

Pelo menos um filme se retirou de uma das competições especializadas em protesto contra o apoio da Alemanha a Israel durante o conflito com o Hamas em Gaza.

"Até o momento, não recebemos nenhum sinal de que os cineastas do programa principal queiram boicotar o festival", disse Chatrian em uma entrevista coletiva.

(Reportagem de Thomas Escritt)