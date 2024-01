Estilo sereia, colares e lingerie à mostra: as tendências de moda do BBB 24

Nem só de intrigas, tretas, combinação de votos e formação de paredão vive o Big Brother Brasil. O reality é também uma grande vitrine de estilos, que muitas vezes lança modas ou consolida tendências.

Quem não se lembra dos brincos de pena que viraram febre em 2003 depois de aparecerem nas orelhas de Sabrina Sato, na época anônima e uma das participantes? Ou dos bucket hats usados durante o confinamento pela influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, em 2020, primeiro ano da adoção do modelo "pipoca e camarote" no BBB?

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Em 2024, não seria diferente na casa mais vigiada do Brasil. Nossa está de olho no reality e traz as principais tendências de moda identificadas até o momento.

Mermaid core

Imagem: Reprodução

A trend que bombou no TikTok ano passado, inspirada no fundo dos oceanos e no universo fantasioso das sereias, chegou com tudo no BBB 24. Uma das responsáveis por isso é a modelo e empresária Yasmin Brunet.

Adepta desse estilo e chamada pelos seus fãs aqui de fora de sereia, já no primeiro dia a modelo exibiu um look que ilustra bem a tendência.

Com tecido que combina plissados e transparência, seu vestido branco traz uma espécie de efeito molhado, como se ela tivesse acabado de sair da água.

Elementos marinhos como conchas e búzios também fazem parte do mermaid core e quem aposta nessa característica é outra sister: a trancista e estudante de direito Leidy Elin, do Rio de Janeiro, com seus colares, feitos desses materiais naturais.

Imagem: Reprodução

Homens de colar

E por falar em colares, estes estão chamando atenção no outfit masculino. Os homens da casa têm apostado bastante no acessório para dar aquele charme a mais no visual.

Imagem: Reprodução

Um deles é o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, que já exibiu versões com pequenas esferas prateadas ou elementos justapostos tipo gargantilha

O cantor de funk Mc Bin Laden, com seu colar de bolinhas, e o pipoca Lucas Luigi, com seu modelo de miçangas, são outros brothers que seguem a tendência do pescoço estiloso.

Brincos com identidade

Imagem: Reprodução

Na linha de acessórios, além dos colares deles, outro destaque são os brincos delas. Se o brinco de pena ganhou popularidade na terceira edição do BBB com Sabrina Sato, agora quem traz a peça é a dançarina amazonense Isabelle Nogueira. Com um modelo de penas vermelhas, a sister exalta sua origem e a cultura do seu estado.

Imagem: Reprodução

A referência à natureza e ao norte do país nas orelhas femininas aparece ainda no item usado pela bailarina paraense Alane Dias: um maxibrinco em formato de folha. O acessório demonstra que moda é, antes de tudo, uma questão de identidade.

Lingerie à mostra

Imagem: Reprodução

Reality pede uma boa dose de ousadia e, acostumada ao universo da moda, Yasmin Brunet sabe entregar isso.

Uma prova é o conjunto estampado usado pela famosa na formação do primeiro paredão da casa. Combinada com cropped, a calça tipo flare com transparência deixava ver a calcinha preta usada por baixo.

Imagem: Reprodução

Na mesma noite, a vendedora que trabalha divulgando lojas na região do Brás, em São Paulo, Beatriz Reis, seguiu o mood sensual e apostou num top vermelho texturizado, tipo sutiã, composto com terninho branco aberto por cima. Bem em linha com a sua personalidade irreverente e arrojada.

Feito à mão

As novidades apresentadas pelas últimas semanas de moda nacionais e internacionais mostram que as técnicas artesanais estão em alta, colocando em evidência peças de tricô, crochê, fuxicos e outros bordados feitos à mão.

Imagem: Reprodução

No BBB, essa onda handmade apareceu nos looks do cozinheiro escolar Maycon Cosmer, primeiro eliminado da competição, e do cantor de pagode Rodriguinho.

Tênis brancos

Imagem: Reprodução

O minimalismo, com preferência pelas peças básicas, produções mais sóbrias e tons neutros, tende a ser uma das grandes apostas na moda nos próximos meses. E na casa mais famosa do país isso se revela no protagonismo dos tênis brancos.

Clássico que funciona e cai bem em diferentes tipos de looks e ocasiões, o calçado está nos pés de metade dos brothers. Basta uma panorâmica da turma reunida na sala para a transmissão ao vivo em dia de formação de paredão ou eliminação para constatar que tênis branco é o "it fashion" do momento.

Lenços na cabeça

Quem acompanhou o BBB 21 vai se lembrar que os lenços ganharam status fashion como acessório de cabeça entre a ala feminina da casa, principalmente com a atriz Carla Diaz e a influenciadora digital Camilla de Lucas.

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Este ano, a tendência ensaia seu retorno dentro do reality com a confeiteira Fernanda Bande. A sister tem usado um lenço estampado e colorido, tipo bandana, cobrindo toda a cabeça, como fazia Carla Diaz em 2021.

Quem também aposta no lenço na edição atual é Leidy Elin, só que fazendo as vezes de prendedor de cabelo, para destacar as suas tranças.