Enquete UOL BBB 24: parcial revela que brother tem grande risco de sair

Do UOL, em São Paulo

O quinto paredão do BBB 24 é quíntuplo! Alane, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi estão na berlinda e a parcial da enquete UOL, atualizada às 14h45 desta segunda-feira (22) mostra Luigi com grandes chances de eliminação.

O que a enquete mostra

A favorita do público, até o momento, é Alane. A sister tem 28,12% dos quase 40 mil votos registrados.

Em segundo lugar, um pouco atrás de Alane, vem Marcus Vinícius, com 18,87% dos votos.

Já o terceiro lugar fica com Pitel. A sister aparece com 18,09% da aprovação do público.

Em quarto e penúltimo lugar, está Vinicius Rodrigues, com 18,02% dos votos.

O último lugar, com chances de eliminação, é ocupado por Luigi. O brother arrecadou apenas 16,91% dos votos