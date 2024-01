Caiu no Paredão errado? Parcial UOL indica o que eliminou Nizam do BBB 24

Após a eliminação de Nizam do BBB 24 (Globo), o público do UOL votou sobre o que teria feito o paulista deixar o reality show. Confira o resultado da parcial da enquete:

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Às 10h de hoje (22), o motivo principal que fez o brothers deixar a casa, na visão de 79,49% público, foram os comentários machistas que preferiu no programa. Ainda na primeira semana do reality, no Quarto do Líder, Nizam comentou sobre o corpo de Yasmin Brunet acompanhado por Rodriguinho, Pizane e Vinicius.

Outra parcela do público, que representa 8,65% dos votantes, acredita que os aliados feitos por Nizam no jogo acabaram por resultar em sua eliminação.

Uma porcentagem de 4,81% do público ainda acredita que o fato do brother insistir em se aproximar de Vanessa Lopes foi o que o eliminou; enquanto 4,49% acredita que Nizam caiu no Paredão errado. Apenas 2,56% dos votantes acreditam que a tentativa de romance com Alane foi o que o fez ser eliminado.

Quer receber antes e diretamente no seu e-mail a newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Nizam no quarto Paredão? Resultado parcial Total de 388 votos 9,02% Os aliados no jogo 76,29% Comentários machistas 5,41% Tentar romance com Alane 5,15% Insistir em proximidade com Vanessa Lopes 4,12% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 388 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash