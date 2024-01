Brothers do quinto Paredão defendem permanência no BBB 24; confira

O quinto Paredão do BBB 24 (Globo) foi formado por Alane, Giovana Pitel, Marcus Vinicius, Luigi e Vinicius. Veja os pedidos de permanência de cada um deles.

O que aconteceu

O Paredão foi formado da seguinte forma: o líder Rodriguinho indicou Alane ao Paredão; os brothers votaram no confessionário e Vinicius foi indicado; Alane puxou Pitel no contragolpe; já Vinicius puxou Marcus Vinicius em seu contragolpe; Marcus Vinicius e Giovana decidiram indicar Luigi para finalizar a formação do quinto Paredão.

Alane pediu apoio e alfinetou outros brothers: "Quero continuar aprendendo todo dia aqui. Eu desejo todo dia estar aqui"

Giovana Pitel : " Vocês já sabem que eu sou precipitada. Continuem votando pra eu ficar"

Luigi exaltou suas qualidades: "Quero continuar aprendendo muito mais sobre mim. Quero continuar sendo esse cara maravilhosos que vocês estão vendo"

Marcus Vinicius se emocionou: "Vim pra viver tudo aqui intensamente e ser verdadeiro com o que eu digo. Brasil, me dá a oportunidade que eu vou longe aqui".

Vinicius falou sobre o desentendimento com Vanessa Lopes e pediu por sua permanência: "A gente não tem um manual. Fui seguindo meu coração. Sou assim, sou humano, peço que me deixem ficar".

