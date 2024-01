Brothers avaliam Rodriguinho no BBB 24: 'Ele não tá nem aí'

Alane, Deniziane, Beatriz e Marcus Vinicius conversaram na tarde de hoje (22) sobre a participação de Rodriguinho no BBB 24 (Globo), e criticaram a forma como o brother "não está nem aí" para o programa.

O que aconteceu

Em conversa na área externa, os brothers avaliaram como "errada" a postura de Rodriguinho na casa.

"Eu fiquei surpresa com a decisão dele, mas eu respeito o jogo dele. Fiquei triste, lógico, dois amigos meus estão no Paredão, não tem jeito. [...] Cada ação tem suas consequências", avaliou Deniziane. "A própria liderança dele antiga já foi um alerta. Então, se ele tiver tomando ações erradas, as consequências virão".

Marcus, então, disparou: "Amiga, ele não está nem aí. Por ele, ele nem votava", disse. As sister que ouviam concordaram.

Deniziane também criticou a fala do cantor sobre jogar sozinho: "Eu acho muito incoerente ele falar que não tem grupo, porque ele tem". "É lógico que ele tem. Ele é hipócrita", afirmou Alane.

A bailarina ainda disse que quer ganhar a próxima Prova do Anjo para deixar o cantor no Castigo do Monstro, afirmando que ele não aguentaria cumprir com o desafio.

"Se eu ganhar o Anjo, o Monstro é dele, com certeza [...] Vou falar assim: 'Você vai ficar em pé ali ou vai apertar o botão, como você falou que iria apertar? Porque você não aguenta ficar no Monstro, né?'. Eu sou irritada, amiga, quando estou irritada eu sou muito sonsa", afirmou Alane. "Eu vou respeitar porque já é um cara mais velho e tudo mais, mas não vou baixar a cabeça para ele, não".

