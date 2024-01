Bianca Andrade revela dica OUSADA que recebeu de Anitta: 'Pega um g...'

Do BOL, de São Paulo

Bianca Andrade, de 29 anos, encontra-se atualmente em Londres em um intercâmbio com o objetivo de aprimorar seu conhecimento na língua inglesa. Em uma publicação feita no último domingo (22) em sua conta no Instagram, a empresária compartilhou um conselho inusitado recebido de Anitta, que sugeriu que ela namorasse um estrangeiro para acelerar seu aprendizado.

Segundo Bianca, Anitta teria dito: "Ela falou: 'olha, menina, minha dica é 'pega um gringo que rapidinho você aprende'". Apesar de estar solteira, Bianca destacou que não se encaixa no estereótipo de se apaixonar instantaneamente, como retratado em filmes. Ela descreveu sua abordagem como mais racional e explicou que, nesta fase de sua vida, os desafios de um relacionamento não são prioridade. Contudo, não descartou a possibilidade de viver um romance durante o intercâmbio: "No futuro, talvez, sim... aqui eu viveria um amorzinho de intercâmbio. Não ia nem ligar".

Para otimizar seu aprendizado, Bianca optou por se hospedar em uma casa de família, abrindo mão do conforto de um hotel. A empresária detalhou sua primeira semana de experiência, enfatizando que a ausência de luxos não representa um obstáculo significativo para ela. Ela relembrou suas origens humildes, tendo morado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, até os 20 anos de idade.