BBB24: Clima tenso domina noite pós paredão do reality show

Com a saída de Nizam, o panorama do BBB 24 passou por uma reviravolta significativa mais uma vez. Um novo líder assumiu o posto, novas indicações foram feitas, e as dinâmicas na casa foram alteradas. A eliminação de Nizam ecoou nas paredes da casa, especialmente devido à indicação de Alane, escolhida pelo recém-coroado líder. Além disso, ocorreu uma espécie de acerto de contas entre um participante do grupo Pipoca e os integrantes do elenco Camarote. Aqui estão os principais acontecimentos:

Na noite de domingo passado (22), ocorreu a eliminação de Nizam, que deixou o jogo com 17,14% dos votos do público, que decidia quem gostaria de manter na casa. Logo após a saída de Nizam, uma nova prova do líder foi realizada, e Rodriguinho se destacou como o novo líder da semana.

Além da eliminação e da prova do líder, houve a formação de um novo paredão. Rodriguinho indicou Alane, a casa escolheu Vinicius Rodrigues, Alane puxou Giovanna Pitel para a berlinda, Vinicius puxou Marcus Vinícius, e, em conjunto, Pitel e Marcus puxaram Luigi. Assim, o paredão quíntuplo ficou composto por Alane, Vinícius, Pitel, Marcus Vinícius e Luigi.

A eliminação de Nizam gerou discussões entre os participantes. MC Bin Laden conversou com Anny sobre seu sentimento de culpa em relação à situação do espelho: "Foi uma situação que acabei falando para ela também."

Anny respondeu: "Se o seu posicionamento foi contrário ao que ele falou, está certo. Se foi a favor, está errado."

Bin explicou: "Fui contra, mas percebi que estava fazendo mal para ela. Só sei que me senti mal para caramba."

A frase "Camarotes não merecem ganhar o BBB 24" repercutiu na casa, levando Davi a discutir o assunto com os demais participantes. Davi afirmou não se lembrar de ter dito isso, e Bin e Rodriguinho contestaram sua afirmação.

Bin declarou: "Você está sendo falso, irmão."

Rodriguinho acrescentou: "Você está negando algo que foi dito com uma câmera filmando tudo. Se você não disse, é um tiro no seu próprio pé. O Bin é meu parceiro, ele está afirmando que você disse, e eu acredito nele."

A refeição da Xepa mais uma vez gerou polêmica. Bin questionou Davi sobre as intenções da ação, e Davi respondeu explicando que seu objetivo era trazer alegria aos participantes da Xepa. Pitel não concordou com a reunião entre Davi e os integrantes do Camarote, prevendo problemas.

Anny e Beatriz Reis chegaram à conclusão de que Rodriguinho precisa ser indicado ao paredão. Elas lembraram que a liderança anterior do cantor foi considerada um "alerta" e que, nesta nova liderança, Rodriguinho não mudou sua postura. Beatriz interpretou a saída de Nizam como uma confirmação disso: "O Brasil está falando, o Brasil está dando a resposta."

Alane, indicada por Rodriguinho ao paredão, prometeu agitar as coisas durante o "Sincerão". Em outra conversa, Rodriguinho confessou o desejo de ser eliminado: "Só quero ir para o Paredão e sair. Não quero ficar indo e voltando. Quero ver minha esposa, quero curtir minha vida."

Fernanda expressou sua especulação sobre a conversa entre os homens, insinuando a existência de um grupo masculino secreto que discutiu temas variados, incluindo a participante Vanessa.