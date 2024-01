BBB: Yasmin diz que vai 'arregaçar lá fora' envolvidos com fofoca machista

Yasmin Brunet deixou claro em conversa com Rodriguinho e Pitel hoje (22) que esclarecerá as falas sobre os corpos das sisters do BBB 24 (Globo) após sair do reality show.

O que aconteceu

Em conversa com Yasmin e Pitel sobre os comentários que os brothers fizeram em relação aos corpos das mulheres no BBB 24, Rodriguinho disse que "queria lembrar o que foi falado aquele dia". "É que eu não participei, sabe?", disse o brother.

Yasmin, então, reforçou a gravidade dos comentários. "Se ninguém quer repetir é porque foi bizarro, essa é a real, ponto final. É porque não quer se comprometer. E o mínimo que pode fazer, depois de falar, é aguentar a tora do negócio que falou, né?"

Rodriguinho respondeu que "quem teve que pagar já pagou", mas as sister questionam. "Só o Vini que tá aí nessa bola agora", disse o cantor.

A modelo deixou claro que a história não será esquecida quando ela deixar o reality show:

Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente, e acabou que eu fiquei do lado de um deles, eu vou ficar muito p***, vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro. Tô ficando com raiva já.

- Yasmin Brunet.

O cantor tentou acalmá-la: "Vai nada, cara. Vai sair e não vai querer nem lembrar disso", disse.

