Nizam chora ao ouvir sermão de Ana Maria sobre machismo: 'Fui um idiota'

Nizam, quarto eliminado do BBB 24, participou hoje do Café com o Eliminado, no Mais Você. Veja o que ele falou:

Nizam chorou ao ouvir um sermão de Ana Maria Braga sobre seus comentários pejorativos a respeito do corpo de Yasmin. "[Fui] ridículo e infantil. Tenho irmã, tenho mãe, sobrinha. Imagina se falassem isso delas. Eu acho que infelizmente pra aprender a gente tem que errar e eu tô feliz agora que eu saí e consigo olhar pra esse erro antes desse erro ter sido muito pior. Consigo olhar, entender, me reconstruir e evoluir. [...] Meu comentário foi extremamente machista, infeliz, ridículo, vacilo. Eu assumo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Fui um idiota em ter falado isso."

Ele afirmou que errou em não ter revelado a Yasmin e Wanessa o teor dos comentários após ter sido questionado por elas. "Eu acho que elas entenderiam. [...] Eu teria sido honesto, eu teria me desculpado. O meu erro foi não ter falado o que realmente aconteceu. [...] Eu cresci com bullying em volta de mim, sou de família árabe e a gente tem que se desconstruir. [...] É um processo longo, doloroso, mas que precisa ser feito."

Nizam disse que se arrependeu de como tratou Alane na discussão em que a sister desmaiou. "Foi muito rápido que a Alane se envolveu nessa história que não era pra ela ter se envolvido. Eu tenho certeza de que poderia ter agido de forma diferente. É muito difícil falar agora. Se arrependimento matasse... Infelizmente, não posso mudar o que passou, posso mudar daqui pra frente. [...] Fui infeliz nas minhas palavras, infeliz nas minhas ações. [...] Eu não quis diminuir a dor, o sentimento de ninguém. Acho que pensei naquele momento mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Fui egoísta."

O ex-BBB também chorou ao falar da morte do pai. "Meu pai não sabia de muitos sonhos que eu tinha. Nossa relação foi de altos e baixos, mas graças a Deus, quando ele faleceu, a gente tava bem".