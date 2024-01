BBB 24: Grupo do Camarote discute com Davi sobre fala polêmica

O grupo do Camarote ficou incomodado com comentários feitos por Davi sobre o merecimento do prêmio do BBB 24 (Globo). Após a formação do quinto Paredão, o brother chamou o grupo para conversar.

O que aconteceu:

MC Bin Laden e Lucas deram a versão da história de que Davi havia comentado que os brothers do Camarote não mereciam o prêmio do reality, pois não precisariam do dinheiro.

Yasmin Brunet, Rodriguinho e Wanessa Camargo não gostaram do que ouviram.

Davi foi conversar com Yasmin e ficou sabendo desta fala. No dia seguinte, Wanessa Camargo também chemou Davi para conversar sobre este assunto.

Davi afirmou que não disse isso para MC Bin Laden, e chamou os camarotes junto com Lucas para conversar sobre o assunto.

Rodriguinho perdeu a paciência já no início da conversa. "Tem câmera. Então se você estiver mentindo, é um tiro no pé. Se o Bin estiver mentindo, é um tiro no pé. O Bin é meu parceiro, se ele falou que você falou, eu acredito nele", disse o cantor.

MC Bin Laden não gostou do posicionamento de Davi. "Você está sendo falso. Eu afirmo que você falou", disse o brother.

