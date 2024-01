BBB 24: Em menos de um mês, Rodriguinho opina: 'Arrependido e envergonhado'

Em um papo com Giovanna Pitel, Rodriguinho analisou a sua trajetória no jogo do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Rodriguinho admitiu o que já sentiu no reality. "Eu já fiquei feliz, já fiquei triste, chateado, já fiquei envergonhado, arrependido, já fiquei tudo"

"O céu e o inferno todo dia. Experimentou todos os sentimentos que lá fora demora, né?", disse Pitel.

Rodriguinho disse que fora do reality é diferente. "Eu não tenho isso lá fora.. Eu não me arrependo lá fora porque não me dou chances de me arrepender"

"Eu tenho, mas demora", contou Pitel.

Antes, Rodriguinho voltou a alfinetar a compulsão alimentar de Yasmin Brunet.

