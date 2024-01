Ator de '50 Tons de Cinza' precisou ser internado após contato com lagartas

Jamie Dornan, 41, precisou ser internado em um hospital após ter contato com lagartas tóxicas.

O que aconteceu

O ator de "50 Tons de Cinza" teve sintomas de infarto cardíaco durante uma viagem a Portugal. O apresentador Gordon Smart, que é amigo de Dornan e viajava com ele, detalhou a experiência ao podcast The Good, the Bad and the Unexpected, da BBC.

Gordon disse ele, o ator e mais amigos estavam se divertindo jogando golfe e bebendo bebidas alcoólicas, inclusive várias taças de espresso martini. O apresentador lembra que primeiro sentiu seu braço esquerdo formigar. Ele mediu seus batimentos cardíacos, que estavam em 210 por minuto, e, em seguida, desmaiou.

Gordon precisou receber tratamento para ataque cardíaco em um hospital local e contou que acreditava que a causa do problema havia sido o excesso de álcool e cafeína que havia consumido.

Assim que voltou para a casa onde estava hospedado, ele soube que Jamie Dornan havia apresentado os mesmos sintomas. "Lá estava ele, com um monte de coisa grudada no peito, dizendo: 'Cerca de 20 minutos depois de você ir [para o hospital], meu braço esquerdo ficou dormente, minha perna esquerda ficou dormente, minha perna direita ficou dormente, e de repente eu estava em uma ambulância'", contou.

Uma semana depois, o apresentador descobriu a verdadeira razão que fez o coração dele e do ator dispararem. "Recebi uma ligação do médico que estava cuidando da gente, e ele disse: 'Em algum ponto vocês chegaram a entrar em contato com lagartas no campo de golfe?'. Ele me enviou um artigo sobre lagartas processionárias e acontece que há lagartas em campos de golfe no sul de Portugal que estão matando cachorros e causando infartos em pessoas".

"E acabou que nós havíamos esbarrado em lagartas processionárias peludas e tivemos muita sorte de sair vivos daquela", finalizou.