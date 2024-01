Após vídeos íntimos vazados, ex-manicure fatura R$ 55 mil no OnlyFans

Bruna Carlos, 29, mudou radicalmente de vida ao trocar o trabalho como manicure pela produção de conteúdo erótico.

O que aconteceu?

Bruna tomou a decisão de se aventurar no novo ramo após ter seu celular furtado e seus vídeos íntimos, com o marido, espalhados na internet - situação que inicialmente a traumatizou. "Tudo aconteceu por 'acidente', por acaso mesmo. Meu marido sempre gravava nossa intimidade, para nós mesmos. Apimentava nossa relação. E quando postaram os vídeos em grupos e sites pornôs, entrei em desespero, chorei por dias. Estava com vergonha da minha família, amigos. Pensei no pior, não queria mais viver."

Na época, a então manicure foi vítima de discriminação. Perdeu clientes no seu salão, teve que lidar com haters na internet e recebeu propostas indecentes de pessoas da sua cidade. "Era uma loucura, as pessoas me xingavam, me excluíam. Mudei de vida completamente para não cair em depressão. Foi a fase mais difícil."

Incentivada pelo próprio marido e pela irmã, que já conheciam as plataformas adultas, e recebendo elogios de quem assistia aos vídeos, Bruna decidiu se lançar como criadora +18. "Desde o início meu marido apoia. Sem ele, não conseguiria superar toda essa história. Pensamos: pior não vai ficar. Não tinha nada a perder, entrei no desespero."

Morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela e o marido agora viajam o Brasil todo gravando suas intimidades, inclusive com outros homens e mulheres. "Me descobri nisso. Hoje faço com tesão, gravo porque gosto. Me sinto exibicionista e uma sex symbol."

De um salário de R$ 3,5 mil que ganhava no seu salão, como manicure e pedicure, ela passou a embolsar R$ 55 mil por mês com os conteúdos picantes. "Fui corajosa e não me arrependo. Tenho mais tempo para mim, para me cuidar e aproveitar a vida. Tenho uma rotina para produzir fotos e vídeos, levo tudo a sério, mas tenho mais liberdade e sou mais feliz."