Após ter corpo despelado, José Inocêncio é salvo em 'Renascer'

No capítulo de segunda (22), da novela "Renascer" (Globo), José Inocêncio caminha pelas terras na região de Ilhéus até que e se depara com o Jequitibá. Ele decide cravar o seu facão aos pés da árvore, selando seu destino com aquele lugar. Firmino cobra de Cândida as dívidas deixadas por seu marido.

José Inocêncio é surpreendido por jagunços de Firmino e tem o corpo despelado. Rachid, o mascate que passava pelo local, também é atacado. Ele se salva ao fingir que está morto. Rachid se depara com José Inocêncio pendurado na árvore e fica em choque. Rachid salva José Inocêncio e o deixa na porta de Cândida, que acaba abrigando o homem em sua fazenda.

Inácia sente um calafrio ao ver José Inocêncio. Firmino vai até a casa de Jacutinga. José Inocêncio recebe de Inácia um colar como guia de proteção. Cândida decide ir embora e deixa sua fazenda para José Inocêncio.

Passam-se três anos, e José Inocêncio está reabilitado do ferimento, com as terras de sua fazenda fortalecidas. Maria Santa observa os preparativos da festa do Boi Bumbá pela fresta da janela do quarto já que Venâncio proíbe a filha de sair de casa.