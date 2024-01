Após entrevista, Jefinho e Selena vivenciam novos desafios em 'Fuzuê'

No capítulo de segunda (22), da novela "Fuzuê" (Globo), César fica abalado com a lembrança de seu acidente. Heitor e Fiel não aceitam a volta de Pascoal. Luna relata a Cecília e Miguel que teve uma conversa com César sobre o acidente.

Lampião se anima com a carta de Mercedes. César questiona Pascoal. Jefinho e Selena são entrevistados por Alícia. Cláudio confronta Heitor. Tonico consegue um trabalho de modelo para Soraya.

Vitor mexe com Caíto. Preciosa provoca Luna ao vê-la abraçada com Julião. Soraya reclama de Francisco para Gláucia. Mercedes estranha quando Lampião a procura.

Rejane e Bebel cuidam de Maria. Rui afirma a César que também é inimigo de Pascoal. Alícia flagra Preciosa e Julião muito próximos.