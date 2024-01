Yasmin se irrita após papo com Davi e expõe dúvida sobre Rodriguinho no BBB

Yasmin Brunet surtou após conversar sobre o jogo com Davi durante a festa deste sábado (20) no BBB 24 (Globo). A sister desabafou com Wanessa Camargo sobre os conselhos do brother.

O que aconteceu

Davi aconselhou Yasmin a não andar com Rodriguinho e "acordar" para o jogo. De acordo com o motorista, a modelo pode não estar passando uma boa visão de si.

O brother acha que Yasmin está andando com as "pessoas erradas" e se escondendo do jogo. "Não tem ninguém errado que vai ganhar esse jogo aqui não. O errado vai meter o pé e você vai ver isso com seus próprios olhos ao vivo. Todo mundo que está errado vai sair, um por um. Só vai sobrar os três finalistas e só um vai ganhar o prêmio. Cuidado que essa pessoa pode ser você, e você pode perder uma coisa que já estava ganha."

Após o papo, Yasmin abriu o jogo com Wanessa e disse não estar confiante em Rodriguinho. "Ele [Davi] falou para eu tomar cuidado com quem eu ando porque eu tenho uma carreira lá fora. E tem muitas coisas que o Rodriguinho fala que eu não acho legal", explicou a sister.

Wanessa saiu em defesa de Rodriguinho. "Eu amo ele, é um cara com uma história muito f*da. Ele é mais velho e tem coisas que ele não gosta e reclama porque não tem paciência mesmo", argumentou.

Yasmin voltou a alertar sobre fazer parceria com Rodriguinho. "Mas a gente tá andando com ele, cara. Você sabe muito bem que ficamos mais tempo com ele. Tenho medo de isso respingar na gente."

A modelo concluiu dizendo que vai começar a se afastar quando Rodriguinho fizer comentários que não a agradam. Wanessa concordou e puxou a sister de volta para a festa.

