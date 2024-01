'Tudo pela rainha': fãs viajam e viram paquitas por Xuxa no Universo Spanta

Eram 17h deste sábado (20) quando fãs da Xuxa já formavam fila para entrar no espaço do Palco Guanabara, o principal do festival carioca Universo Spanta, para ver a Rainha dos Baixinhos.

Muitos usavam looks que remetiam a cantora, às paquitas e seus projetos. 15 mil pessoas preencheram a Marina da Glória em noite de saudosismo, e eles foram recompensados com uma hora de show e muitos hits: "Ilariê", "De bem com a vida", "Tindolelê", Libera Geral" e "Arco-Íris" — que foi cantada após discurso pró-comunidade LGBT — estiveram no setlist.

Diversos fãs vieram de longe e viajaram horas de carro ou avião para o retorno de Xuxa aos festivais. O baiano Lucas Caldas, 29, viajou mais de 1200 quilômetros para ver a ídola. "Só para ver a rainha", diz ele, que é Anlista de CRM e dono do perfil @xuxanews no Instagram.

"O amor pela Xuxa vem desde sempre, não recordo quando começou, desde a minha mais remota até agora, ela sempre esteve presente comigo. É um sentimento de carinho e afeto... Achei o show muito bonito, mas o que mais me encantou foi que ela tava muito feliz, animada e dançando. Fiquei alegre de presenciar esse momento."

Lucas, fã de Xuxa, no Universo Spanta Imagem: Filipe Pavão/Splash

Já o professor Domingos Savio, 38, saiu de Guaratinguetá (SP) e viajou quatro horas de ônibus só para o show de Xuxa no festival. "Tudo só para ver a Rainha dos Baixinhos... Gostaria que ela cantasse 'Lua de Cristal', 'Ilariê' e 'Tindolelê'", disse ele, usando uma peruca que remete a penteado já usado por Xuxa no passado.

Domingos, fã de Xuxa, no Universo Spanta Imagem: Filipe Pavão/Splash

Já as amigas cariocas Rafaela Brava e Giselle Leticia se vestiram de paquitas para prestigiar a festa. Elas são fãs da artista há 40 anos e só agora puderam assistir a um show.

"É o nosso primeiro show da Xuxa porque a gente não tinha condições de ir quando crianças. A gente veio a caráter para a Xuxa notar a gente", contou Rafaela. "Estamos elaborando essas roupas há 2 meses. Hoje vai ser demais. Quem sabe a gente sobe no palco", completou Giseli.

Universo Spanta

Alem de Xuxa, a noite de sábado do festival carioca foi marcada por muita nostalgia e dança. O grupo É o Tchan, que se apresentou às 19h30, levou os principais sucessos e fez o público balançar. O público, porém, sentiu falta das Sheilas Carvalho e Melo.

Gloria Groove encerrou o grande palco do festival com o show Noites de Glória, no qual apresenta variados estilos musicais e canta seus hits, incluindo os mais recentes — gravados para o disco "Futuro Fluxo". O show, que aconteceu durante a madrugada de sábado para domingo, foi marcado pela forte chuva.

Na mesma noite, em um palco menor e lotado, o grupo Fat Family relembrou os clássicos do início da carreira, como "Jeito Sexy" e "Madrugada". O show teve participação de TALI, filha de Deise Cipriano — integrante do grupo que faleceu em 2019.

Próximos shows

27/01 (sábado): Jorge e Mateus, Raça Negra, João Gomes, Marvvila, Teto, Wiu, Vulgo FK, Grande Rio

28/01 (domingo): Martinho da Vila, Belo, Salgueiro

Serviço - Universo Spanta

Datas: 5 a 28 de janeiro

Abertura dos portões: sexta (19), às 19h, e sábados e domingo (28), às 16h

Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória, Rio de Janeiro

Ingressos a partir de R$ 120.