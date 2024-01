Xuxa: 'Não me chamam de cantora, mas sou uma das maiores vendedoras'

Xuxa, 60, retornou aos palcos de festivais para um público de mais de 12 mil pessoas no Universo Spanta, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (20). Em conversa com Splash, antes da apresentação, a Rainha dos Baixinhos lamentou a falta de convites para festivais.

Ela acredita que isso acontece porque sua história de musical é mais ligada ao ato de vender discos do que cantar. "Obviamente, as pessoas buscam mais cantores, grupos e bandas, o que não seria meu caso, aliás, eu fico bastante chateada."

Sei que as pessoas não me chamam de cantora, [dizem] que não eu faço parte da cultura brasileira, mas eu queria dizer a vocês que eu sou uma das maiores vendedoras. Minha história diz o contrário das minhas palavras e do pensamento de muita gente.

Xuxa

No palco do Spanta, ela apresentou uma hora de show com hits marcantes que vem desde os anos 1980. A abertura, com "Planeta Xuxa", e o encerramento, com "Lua de Cristal", foram em ritmo de Carnaval — spoiler do que será mostrado no CarnaXuxa, um cruzeiro temático de quatro dias em fevereiro. "Ilariê", "De bem com a vida", "Tindolelê", Libera Geral" e "Arco-Íris" — que foi cantada após discurso pró-comunidade LGBT — estiveram no setlist.

Fico muito feliz em participar do Spanta. Já participei um tempo atrás, mas não era como é agora. É um festival bem maior e eu tô muito feliz que ele sempre pensa em mim.

Xuxa

"Não falo mais em me aposentar"

Para 2024, Xuxa quer realizar a turnê de despedida de sua nave. Ela explica que nada tem a ver com uma possível aposentadoria. Pelo contrário, quer seguir trabalhando. "Quando tinha 23 anos, já falei que me aposentaria aos 26. Cheguei aos 26, tinha que trabalhar pra caramba e falei: 'não, uns 30 eu vou parar'. 'Nossa, 35 é uma boa data', 40, 50... Já tô com 61, não falo mais em me aposentar. Não quero aposentar minhas botas, quero aposentar a nave. Vai ser o último voo da nave."

A vontade é levar a turnê para 12 cidades brasileiras e encerrá-la na Argentina, mas os detalhes ainda não estão acertados. "Quero que as pessoas saindo de lá maravilhosas, dizendo assim: 'Nossa, Beyoncé e Madonna devem estar com tanto ciúmes da nossa brasileira'. Bobeira, mas eu gostaria que fosse assim."

Mas por que acabar com a emblemática nave? "Quando as pessoas veem a nave, elas querem eu de chuquinha, com aquela memória afetiva do passado, não tenho mais vontade de fazer isso. Eu me fantasiar de vez em quando com essa imagem que todo mundo tem na memória, tudo bem, mas ter obrigação de fazer isso, eu não acho legal. Então, quero aposentar, ou seja, deixar a nave guardada num lugar especial e deixar a turnê mostrar isso. Gostaria de dar o melhor pro meu público."

Universo Spanta

Confira a programação dos últimos dias do festival carioca:

27/01 (sábado): Jorge e Mateus, Raça Negra, João Gomes, Marvvila, Teto, Wiu, Vulgo FK, Grande Rio

28/01 (domingo): Martinho da Vila, Belo, Salgueiro

Serviço - Universo Spanta

Datas: 5 a 28 de janeiro

Abertura dos portões: sexta (19), às 19h, e sábados e domingo (28), às 16h

Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N, Glória, Rio de Janeiro

Ingressos a partir de R$ 120 (via sympla)