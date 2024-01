Wanessa nega rompimento com brothers: 'Não sou pessoa que cancela agressor'

Wanessa Camargo voltou a negar se afastar de brothers como Rodriguinho, que tiveram falas problemáticas no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Yasmin Brunet e Wanessa conversaram outra vez sobre Davi, que alertou a modelo sobre sua aproximação com Rodriguinho. Yasmin teme que atitudes do pagodeiro possam afetar como o público vê ela e Wanessa no reality show. No entanto, a cantora disse que não vai abandonar o brother.

Wanessa : "A gente sabe que tem certas coisas que o grupo [de Rodriguinho, Nizam e Vinícius] fala que incomoda a gente. Isso é fato. Então a gente tem que ficar esperta de não ficar muito com eles quando eles estiverem falando m*rda. Tem que saber sair ou dar um toque de amor e falar: 'Parem de falar assim, vocês estão cometendo um erro'". Essa sou eu. Eu não vou simplesmente falar 'aqui eu não vou ficar, porque vai pegar mal pra mim'. Isso eu acho escroto. Acho feio".

: "A gente sabe que tem certas coisas que o grupo [de Rodriguinho, Nizam e Vinícius] fala que incomoda a gente. Isso é fato. Então a gente tem que ficar esperta de não ficar muito com eles quando eles estiverem falando m*rda. Tem que saber sair ou dar um toque de amor e falar: 'Parem de falar assim, vocês estão cometendo um erro'". Essa sou eu. Eu não vou simplesmente falar 'aqui eu não vou ficar, porque vai pegar mal pra mim'. Isso eu acho escroto. Acho feio". Yasmin : "Eu também acho, mas as coisas são diferentes".

: "Eu também acho, mas as coisas são diferentes". Wanessa: "Se eu for pagar o preço de sair porque estou sendo eu, eu vou ter que sair. Eu não sou uma pessoa que cancela o agressor - desculpa, não estou falando que eles são agressores, mas que faz o errado. Eu tento sempre olhar e colocar sementes para que aquilo pare de existir".

