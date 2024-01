Wanessa defende Rodriguinho após Yasmin expor desconfiança: 'História f*da'

Wanessa Camargo defendeu Rodriguinho após Yasmin Brunet confessar dúvidas sobre o brother no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Yasmin desabafou com Wanessa após uma conversa com Davi. "Ele [Davi] falou para eu tomar cuidado com quem eu ando. E tem muitas coisas que o Rodriguinho fala que eu não acho legal", disse a modelo.

Wanessa, porém, saiu em defesa do pagodeiro. "Eu amo o Rodriguinho, mesmo. Ele é um cara com uma história muito f*da. Mas ele tem uma vivência mais madura. Ele não tem paciência pra muita coisa aqui, que ele sabe que é coisa de gente mais... E aí ele brinca".

"Mas a gente tá andando com ele, cara. Você sabe muito bem que ficamos mais tempo com ele. Tenho medo de isso respingar na gente.", insistiu Yasmin. Wanessa retrucou: "Mas você vai parar de andar com uma pessoa porque ela faz uns comentários ruins? Você dá um toque e, quando você não concorda, você fala: 'Não'".

Yasmin citou as falas problemáticas do pagodeiro: "Mas a gente não faz isso com ele. Teve várias outras coisas que a gente não falou nada e tenho medo disso respingar na gente". As sisters, então, concordaram em se afastar de Rodriguinho sempre que ouvirem comentários dos quais discordam.

