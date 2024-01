Vinicius alerta sobre affair com sister no BBB: 'Lá fora eu não vou querer'

Vinicius desabafou sobre seu flerte com Isabelle no BBB 24. Em conversa com Fernanda, Luigi e Juninho, o atleta disse que não vai querer ficar com a sister após deixar o programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Vinicius, Fernanda, Luigi e Juninho se reuniram no Quarto Gnomo para falar sobre o jogo após a festa deste sábado (20). Mais cedo, o atleta tentou ficar com Isabelle, mas tomou um fora.

Ele questionou a decisão da sister para os aliados. "Está com medo de perder R$ 3 milhões por causa de um beijo? É só um beijo na boca, gostosão. Já pensou um atleta de alto rendimento?", comentou.

Juninho disse acreditar no affair entre os dois, mas Vinicius fez um alerta. "Lá fora é outra fila. Lá fora eu não vou querer mais."

BBB 24 - enquete UOL: o que você achou da desistência de Vanessa Lopes no reality? Resultado parcial Total de 4150 votos 40,70% Foi o melhor para ela e sua saúde 6,31% Deveria ter ficado no jogo 52,99% Ela já deveria ter saído antes Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4150 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash