UOL no Verão reúne famosos na Praia de São Lourenço, em Bertioga

O UOL no Verão, evento pé na areia que acontece até 14 de fevereiro na Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), recebeu hoje a presença dos influenciadores Magá Moura, Bertha Salles, Harley Alves e dos ex-BBBs Matheus Lisboa e Eslovênia Marques.

Todos puderam desfrutar de toda a estrutura de lazer montada no local, que conta com aulas de beach tennis e futevôlei.

Eslôvenia, que descobriu o esporte recentemente, fez questão de jogar uma partida e fazer uma sessão de massagem no bangalô. Ela também incentivou Magá Moura a também experimentar a modalidade! "Jogamos juntas nessa arena, que é mara! No início, tive medo da bola, mas logo comecei a ganhar ritmo e acertá-la. Quem sabe me torno uma grande atleta do beach tennis!?", brinca Magá.

Matheus Lisboa fez questão de colocar o corpo para se movimentar praticando as altinhas, esporte que costuma a desfrutar com os amigos na praia. Ele ainda fez uma dupla no futevôlei com o influencer Harley Alves, que surfa e é um grande amante do mar.

A influencer Bertha Salles também desfrutou das atividades do espaço, das comidinhas de praia, e ainda pôde relaxar no redeiro.

E não deixe de conferir o melhor conteúdo sobre a estação quente no Especial UOL no Verão.

UOL no Verão 2024

Até 14 de fevereiro, a Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), será palco da sexta edição do UOL no Verão 2024 — uma oportunidade perfeita para relaxar à beira-mar ou participar de atividades dinâmicas na areia. Programe-se para aproveitar a estrutura, que conta com redário, bangalôs para relaxar, guarda-sóis, chuveirão e trailers com cardápio de praia!

Quando:

Até 14 de fevereiro

Local:

Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP)

Na faixa de areia, próxima aos módulos 7 e 8 da Riviera de São Lourenço e ao canal

Horário de funcionamento:

De terça a domingo, das 8h às 18h

Atividades:

Beach Tennis: Todos os dias, das 9h às 18h

Futevôlei: Sábados e domingo, das 9h às 18h

Atração musical: Sábados, às 18h - Bandas regionais

Valores:?

Day use: R$ 50,00 - das 9h às 18h30, inclui o uso das instalações: chuveiros, bangalôs e quadras quando não estiverem em aula.*

Aulas individuais de beach tennis ou futevôlei: R$ 75,00 (1h de duração).

*Agendamento da quadra conforme a disponibilidade, com o uso de equipamentos do próprio usuário.



