UOL no Verão: Matheus Lisboa conta como mantém saúde e curte o calor

O influenciador e ator Matheus Lisboa, 33 anos, conhecido por participar dos reality shows Big Brother Brasil, A Fazenda e o De Férias com o Ex, marcou presença neste sábado (20) no UOL no Verão —evento que acontece até 14 de fevereiro na Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP).

O canal Nossa teve a oportunidade de conversar com o mineiro, que contou um pouco sobre seu estilo de vida e preferências na temporada mais quente do ano. Confira!

Desfrutar da natureza em viagens

Apesar de o ator ter um vasto repertório de viagens internacionais, o destino mais escolhido por ele no último ano foi o arquipélago de Fernando de Noronha, que fica no Nordeste do Brasil. O lugar foi visitado seis vezes por ele no período, tanto para realizar trabalhos quanto para descansar e desfrutar do clima quente e das lindas praias de águas cristalinas. "Recentemente, também fui com um grupo de amigos ao Jalapão e pude ver fervedouros e cachoeiras incríveis, que relembraram a minha infância em Barra Longa, interior do Estado de Minas Gerais. Foram cinco dias andando e conhecendo paisagens que nunca imaginei ver", comenta.

Surfar

Foi também no arquipélago de Fernando de Noronha que o influencer tomou gosto pelo surfe —o mais novo e queridinho esporte da sua vida—, que o ajuda tanto a se manter ativo quanto a aproveitar ainda mais os destinos de praia no verão. "É um esporte que exige muita força nas pernas e no core para permanecer em pé sobre a prancha."

Puxar ferro e nadar

Mas é a musculação que Matheus aposta no dia a dia para ficar em forma e cuidar do seu bem-estar. E, depois da sessão de força, sempre que tem um tempinho a mais, pratica natação na piscina do condomínio onde mora como um exercício aeróbico. "Adoro o contato com a água", reforça.

Imagem: @marianapekin

Cuidar da alimentação e da hidratação

O ator prioriza uma dieta saudável e equilibrada, evitando frituras e fast-food para cuidar da sua saúde e do bem-estar. No café da manhã, opta por tapioca com ovo, enquanto no almoço geralmente consome arroz com feijão, frango grelhado e uma salada variada. Também gosta de jantar cedo, pois sente que dorme melhor. "Na temporada do verão, ainda faço questão de carregar uma garrafinha de água para onde vou. Isso facilita com que eu consuma os meus 3 litros diários", entrega Lisboa, que comenta ainda ter reduzido bastante o consumo de álcool ao perceber o grande impacto da bebida tinha em seu corpo e na disposição. "Caso eu peça um drink ou uma dose de whisky, limito a essa quantidade e sempre peço água com gás para acompanhar, o que também ajuda a me manter hidratado."

Imagem: @marianapekin

Encontrar os amigos

Como um bom mineiro, Matheus adora reunir os amigos para uma prosa. "Gosto de saber como eles estão e trocar informações em relação a várias coisas, inclusive sobre boas opções para empreender ou investir", comenta Lisboa que também atua com a parte criativa de uma empresa de transplante capilar em Alphaville (SP), da qual também é garoto-propaganda.

Criar seu estilo

Lisboa curte se vestir bem e deixa isso bem claro ao mostrar seus looks em seu perfil do Instagram. "Eu me expresso por meio da roupa que visto. Gosto de mostrar que uso a minha criatividade para inovar nos looks. Não é sobre não repetir roupas, mas criar visuais diferentes", explica.

Segundo Matheus, dá para ser muito criativo mesmo não precisando de tanta roupa, como na temporada de calor. Basta apostar em materiais leves e em peças diferenciadas para ficar confortável e com estilo sem passar calor. "O crochê, por exemplo, é uma grande aposta minha. Um artesanato lindo, confortável e elegante, que permite ao corpo respirar e que pode ser usado em calças largas, bermudas e regatas", exemplifica o influencer.

Ler e escrever nas horas livres

O ex-BBB também gosta de aproveitar o tempo livre para fazer suas leituras, e um dos temas que o atrai é autoconhecimento. "Como sou ator, preciso entender e analisar o comportamento humano e como cada um reage diante de diferentes situações", comenta.

Ele também escreve um diário em seu caderno intitulado "páginas matinais". "Sempre que acordo, me proponho a escrever pelo menos três folhas do que vier na minha mente, sem obrigação. É um hábito que iniciei na pandemia. É como uma terapia."

Acordar cedo e meditar

Matheus desperta cedo e diz que gosta de fazer tudo o que precisa antes do horário comercial. "Coloco meu despertador para acionar exatamente às 5h32. E até as 8h, consigo fazer tudo o que eu preciso: tomar café, meditar, escutando vibrações, e treinar na academia do prédio. Às 8h da manhã estou pronto para fazer tudo o que eu preciso. No verão, é ainda melhor e mais gostoso acordar cedo, pois fico muito mais disposto para fazer as coisas", finaliza. E aí que tal aproveitar algumas dessas dicas?

Imagem: Divulgação

