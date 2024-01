Masked Singer toma novas medidas para evitar vazamentos: 'Cuidado é grande'

A quarta temporada do The Masked Singer estreia amanhã e inaugura uma série de novidades no programa. O mistério em torno dos participantes, claro, continua o mesmo, e a produção do programa adotou novas medidas para evitar vazamentos. Em entrevista a Splash, o supervisor artístico Adriano Ricco e o diretor-geral Marcelo Amiky deram detalhes da nova fase da atração.

Como o The Masked Singer evita vazamentos

Uma das novas medidas é proibir que os jurados e participantes usem wi-fi no estúdio. Isso porque os jurados da última temporada tentavam descobrir os mascarados pelo AirDrop, função da Apple que permite compartilhar arquivos com contatos por meio do wi-fi. Eles checavam o AirDrop para ver se algum de seus contatos estava no estúdio no dia da gravação.

Os participantes e jurados também estão proibidos de interagir nas redes sociais antes de os programas serem exibidos. Amiky conta que alguns fãs do programa investigavam se os jurados passavam a seguir alguma celebridade durante as gravações e vice-versa. Agora, só podem seguir uns aos outros após o programa ir ao ar. Se já se seguem, podem manter assim.

Os mascarados ensaiam e gravam disfarçados e têm contato com poucas pessoas da produção. Segundo Amiky, os competidores ensaiam com o balé totalmente cobertos, inclusive rosto e mãos. Para gravar a voz no estúdio, só tiram o disfarce dentro da cabine, onde têm contato com apenas um técnico de som, o mesmo ao longo de todo o programa.

Participantes e jurados ficam em hotéis separados. Apesar de haver um hotel colado no estúdio do programa, no World Trade Center, em São Paulo, apenas o elenco fixo do programa se hospeda por lá. Os mascarados se hospedam em hotéis diferentes pela cidade. No estúdio, os mascarados também não podem dividir o mesmo elevador.

Cuidado sempre foi grande. Cada famoso aqui tem um produtor que fica direto com essa pessoa. [...] Esses nomes circulam com pouquíssimas pessoas aqui. Algumas pessoas de direção, outras pessoas estratégicas dentro do programa. É um sigilo que a gente procura ter desde a primeira temporada. Adriano Ricco, supervisor artístico do The Masked Singer

Programa volta renovado e mais tecnológico

O elenco do fixo tem três novos integrantes: José Loreto e Paulo Vieira na bancada, Kenya Sade na apresentação. Na coletiva de imprensa, da qual Splash participou, Loreto contou que havia sido convidado para ser um dos mascarados, mas depois foi escolhido para ser jurado. Paulo Vieira brincou que está lá para "ser bonito e se divertir". Os dois se juntam a Taís Araújo e Sabrina Sato, que já eram juradas. Já Kenya, muito elogiada pela apresentadora Ivete Sangalo, oferece sua experiência de cobertura de shows para dar uma cara de "festival" ao programa com entrevistas nos bastidores.

O cenário também foi renovado: agora é no formato de uma arena 360º. Além dos novos elementos visuais, há espaços para o público ficar em pé curtindo as apresentações mais perto de Ivete e dos mascarados. "Para onde você atira no palco, tem cenografia, tem quatro palcos diferentes. [...] A apresentação cada vez começa de uma forma. Isso também cria um dinamismo dentro desse caos organizado que é o programa. Cria uma confusão divertida para quem está em casa", avalia Ricco.

Todas as novas fantasias têm efeitos especiais. Desenvolvidas por Gabriel Haddad e Leonardo Bora, carnavalescos da Grande Rio, todas as fantasias contam com efeitos como movimento, fumaça ou de luz. São elas: Preguiça, Bode, Chimarrão, Cuco, Etzinho, Dona Formiga, Livro, Mamãe Abacate, MC Porquinha, Pé de Alface, Sereia Iara e Trevo.

Programa terá personagens virtuais e a dinâmica do "Masked Sino". Os competidores também assumirão o papel de detetive com os novos personagens virtuais, inéditos no formato. Feitos a partir de reproduções de personagens em 3D, que espelham movimentos gravados por celebridades, esses personagens serão inseridos com computação no cenário do programa. Com isso, os mascarados poderão se salvar se adivinharem quem é o famoso por trás da animação. Com o Masked Sino, os jurados poderão anular a revelação de um personagem apenas uma vez ao longo da temporada. Além disso, será lançado o Masked Game, oferecendo recompensas para os telespectadores que participarem de atividades e jogos no site oficial do programa.

Nosso trabalho aqui é entregar um programa o mais interessante possível artisticamente para quem está em casa. A gente procura fazer isso de uma maneira muito interessante, porque é um programa feito para a família, que tem humor, que tem música, é um programa leve. Adriano Ricco, supervisor artístico do The Masked Singer

Eliana no The Masked Singer? Ainda não!

Ricco, que é casado com Eliana, disse que a apresentador ainda não pode participar do The Masked Singer. "No momento ela trabalha em outro local. Ela trabalha no SBT, tem o programa lá, consolidado. E a gente separa muito a nossa vida profissional e pessoal. Quando a gente está junto, não se fala de trabalho. Então, acho que no Masked Singer, por enquanto, não", afirma. "A gente também espera [vê-la no Masked Singer] um dia. Seria incrível, mesmo. Mas, por enquanto, só torce", responde Amiky, que dirigiu o Criança Esperança do qual a loira participou.