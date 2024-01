The Masked Singer: Taís Araujo perdeu estreia por causa de hérnia de disco

De Splash, no Rio

A quarta temporada do The Masked Singer Brasil estreou hoje na Globo e trouxe as primeiras apresentações dos mascarados, mas uma ausência foi notada: a da jurada Taís Araujo.

O que aconteceu

Taís Araujo teve um quadro de hérnia de disco. Devido às fortes dores, não conseguiu participar das gravações dos primeiros quatro programas.

Ivete Sangalo, apresentadora da atração, falou sobre a ausência no início do programa: "Taís Araujo está com uma questãozinha de saúde. Está recebendo todos os cuidados e daqui a pouco está de volta."

Segundo assessoria da artista, ela foi internada no dia 8 de janeiro e recebeu altas dois dias depois. Ela foi ao hospital sentindo dores nas costas e passou por procedimento antes de voltar para casa.

Após se recuperar, Taís voltou a gravar o The Masked Singer. A atriz, que é a única jurada desde a primeira temporada, também participou da coletiva de imprensa de divulgação.