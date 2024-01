The Masked Singer surpreende e Louro Mané é o primeiro eliminado de 2024

O personagem Louro Mané é o primeiro eliminado do The Masked Singer Brasil em 2024. Ele estava usando a fantasia de um ETzinho.

O que aconteceu

Após se apresentar ao som de Raul Seixas, o ETzinho não convenceu a plateia nem os jurados e foi o primeiro a ter sua identidade revelada. "Foi emocionante, uma experiência inigualável para mim", contou Louro Mané.

No papo com os jurados, o intérprete do boneco disse que havia revelado o segredo para Ana Maria Braga. "Entre mim e Ana Maria não tem segredo, até porque ela tinha que deixar eu vir", disse.

A revelação surpreendeu os telespectadores no X (antigo Twitter). Eles esperavam que fosse uma pessoa por trás da fantasia, não o boneco que interage todas as manhãs com Ana Maria.

Surpreendente! Louro Mané era o Etzinho #TheMaskedSingerBr

O LOURO MANÉ É O ETZINHO, O BONECO ERA OUTRO BONECO #TheMaskedSingerBR

Um fantoche participou do #TheMaskedSingerBr!



Colocaram o Louro Mané cantando... Como pode? Kkkkkkkkk

Como o The Masked Singer evita vazamentos

Uma das novas medidas é proibir que os jurados e participantes usem wi-fi no estúdio. Isso porque os jurados da última temporada tentavam descobrir os mascarados pelo AirDrop, função da Apple que permite compartilhar arquivos com contatos por meio do wi-fi. Eles checavam o AirDrop para ver se algum de seus contatos estava no estúdio no dia da gravação.

Os participantes e jurados também estão proibidos de interagir nas redes sociais antes de os programas serem exibidos. Alguns fãs do programa investigavam se os jurados passavam a seguir alguma celebridade durante as gravações e vice-versa. Agora, só podem seguir uns aos outros após o programa ir ao ar. Se já se seguem, podem manter assim.

Os mascarados ensaiam e gravam disfarçados e têm contato com poucas pessoas da produção. Os competidores ensaiam com o balé totalmente cobertos, inclusive rosto e mãos.

Participantes e jurados ficam em hotéis separados. Apesar de haver um hotel colado no estúdio do programa, no World Trade Center, em São Paulo, apenas o elenco fixo do programa se hospeda por lá. Os mascarados se hospedam em hotéis diferentes pela cidade.