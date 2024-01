Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe chama atenção

Na noite de ontem, Suzanna Freitas chamou a atenção nas redes sociais ao se vestir igual a mãe, Kelly Key.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a jovem de 23 anos publicou fotos em que aparece usando look anos 2000, inspirado na mãe, com direito a boina rosa e um colar com a letra 'K'.

"Esse é o sinal que você precisa fazer uma festa anos 2000 com os seus amigos", escreveu na legenda.

Nos comentários, o público se surpreendeu com a semelhança entre mãe e filha: "Agora eu realmente fiquei na dúvida de quem é quem", disse uma seguidora; "Essa menina foi feita só pela Kelly Key", brincou outra; "Pensei que fossem fotos da Kelly Key", declarou outra.