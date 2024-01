Cantor alagoano que morreu aos 17 fazia vídeos no YouTube desde os 10

O cantor Rodrigo Feitosa, conhecido como Rodriguinho, morreu aos 17 anos na sexta-feira (19).

Ele fazia vídeos desde os 10 anos

Rodriguinho criou seu canal no YouTube em 2016. O perfil tem 1.200 inscritos e 99 vídeos sobre temas variados — desde instruções de videogames até vlogs de sua vida.

Em 2017, ele fez uma cirurgia e continuou postando vídeos apesar de sua médica recomendar repouso. "Eu fiz uma cirurgia, mas graças a Deus estou bem. Muito obrigado por todas as orações, meu colégio inteiro fez oração. Eu não gosto muito que o meu canal fique parado, então ligo a câmera para falar com vocês", disse Rodriguinho.

Na descrição do canal, ele fala sobre ser uma pessoa com deficiência. "Mesmo com minhas perninhas e bracinhos diferentes, sou igualzinho a todos vocês: corro, pulo, brinco e muito mais. Espero que gostem dos meus vídeos", escreveu.

Ele nasceu em Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas. Segundo a Prefeitura, a morte do jovem comoveu a cidade: "A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus pode oferecer neste momento de intensa dor".