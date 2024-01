Dá para renovar visto dos EUA sem entrevista? Sim, mas não é para todos

É obrigatório passar por uma entrevista para tirar o visto dos Estados Unidos. No entanto, em alguns casos de renovação o Consulado pode dispensar o solicitante do processo, o que pode fazer com que a emissão para visitar o país saia em até um dia.

Como funciona

Segundo o Consulado dos EUA em São Paulo, o solicitante pode ser elegível para isenção de entrevista se seguir os seguintes requisitos:

ser cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil

ter menos de 14 anos ou mais de 79 anos ou ter um visto americano válido -- ou um visto que expirou nos últimos 48 meses -- emitido quando você tinha entre 15 e 80 anos

seu visto anterior não foi perdido, roubado, cancelado ou revogado

você não teve o visto americano recusado em sua última solicitação

você nunca foi preso ou condenado por um crime; deportado ou impedido de entrar nos Estados Unidos

O órgão dos Estados Unidos ainda cita que o solicitante deve responder de forma completa o formulário no site do CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto) e que há perguntas que podem determinar se a pessoa deve ou não passar pelo processo de entrevista - em comunicado, a assessoria de comunicação do Consulado não informou quais questões são essas. Essa política de renovar alguns vistos sem necessidade de entrevista está rolando desde os tempos da pandemia de covid-19.

Se informações adicionais forem necessárias, o oficial consular irá solicitar que a pessoa compareça para uma entrevista.

1,125 milhão foi o número de vistos concedidos pela Embaixada e Consultados dos EUA no Brasil em 2023. Este número, diz o órgão, foi possível devido ao aumento no número de funcionários, priorização de vistos para estudantes e simplificação do processo de renovação de vistos - como este, anteriormente citado, de dispensar a entrevista em alguns casos.

No pico de busca para emissão de vistos, em junho de 2023, o tempo máximo de espera para tirar visto dos EUA no Brasil chegou a 630 dias, segundo levantamento do escritório de advocacia AG Immigration, especializado em questões migratórias.

Tempo para tirar visto de turismo para os EUA com entrevista e sem exigência de entrevista (casos de renovação)*

Embaixada dos EUA em Brasília (DF) : 21 dias/1 dia

: 21 dias/1 dia Consulado dos EUA em Porto Alegre (RS) : 15 dias/1 dia

: 15 dias/1 dia Consulado dos EUA em Recife (PE) : 98 dias/9 dias

: 98 dias/9 dias Consulado dos EUA no Rio de Janeiro (RJ) : 40 dias/1 dia

: 40 dias/1 dia Consulado dos EUA em São Paulo (SP): 8 dias/1 dia

*Consulta feita em 16 de janeiro no site do Departamento de Estado do Governo dos EUA