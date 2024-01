Reese Witherspoon come neve e é chamada de nojenta: 'Não pode?'

Reese Witherspoon, 47, foi chamada de "nojenta" após postar uma receita em seu TikTok.

O que aconteceu

A atriz postou uma receita que tinha neve na lista de ingredientes. No vídeo, ela coloca em duas canecas a neve que se acumulou sobre a sua churrasqueira, e depois completa com café gelado e cobertura.

Nos comentários, os seguidores dela se revoltaram. "Querida, por favor pesquise como a neve é suja. Tem vídeos de pessoas analisando no microscópio. Você vai ficar enjoada ao assistir e nunca mais vai fazer isso", comentou uma usuária da rede social.

"Meus professores sempre derretiam a neve para mostrar como é nojenta, para que a gente não comesse. Tome cuidado", diz outro comentário.

Reese Witherspoon lidou com as críticas com bom humor. "Tem tanta gente dizendo que a neve é suja! A gente colocou num copo, derreteu no microondas e está transparente... Isso é ruim? Não pode comer neve?", brincou a atriz.