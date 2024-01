Quem canta a música de abertura de 'Renascer'? Conheça as cantoras

De Splash, no Rio

O remake de "Renascer" estreia nesta segunda-feira (22) na Globo e traz a música "Lua Soberana" como trilha de abertura. A emissora escolheu duas artistas baianas para embalar o tema: Luedji Luna e Xênia França.

Natural de Salvador, Luedji Luna é cantora e compositora referência no afro jazz contemporâneo. Estudou música na Escola Baiana de Canto Popular e já lançou três álbuns. Voz ativa na militância racial e feminista, Luedi mergulha em sua ancestralidade e traz em sua arte mensagens fortes de luta, crenças, profundidade e amor. Lançado em 2021, o disco "Bom Mesmo É Estar Debaixo D'água" rendeu uma indicação ao Grammy Latino. Seu maior hit é "Banho de Folhas", que conta com mais de 40 milhões de audições no Spotify.

Muito feliz em cantar a trilha de abertura dessa novela que é um clássico da TV brasileira. Mais feliz ainda por fazer isso junto a uma grande artista da minha terra: Xênia França! Vai ser histórico.

Luedji Luna

Xênia França é outro nome elogiado da atual música brasileira. Já lançou dois discos e venceu um Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com "Em Nome da Estrela". Sua música reverencia o som que vem da diáspora negra, em uma sonoridade afro-jazz-cósmica, segundo ela própria. Já realizou três turnês pelos Estados Unidos, onde se apresentou em um dos mais renomados festivais de Nova York, o Summerstage, no Central Park.

É uma grande honra interpretar essa canção que faz parte do imaginário das pessoas, assim como poder cantar com Luedji. É uma música que faz parte do imaginário de Salvador e por sermos cantoras baianas se torna algo muito simbólico.

Xênia França

Que abertura mais linda! E a música? Luedji Luna e Xenia França, já não consigo parar de cantar 'Lua Soberana'! Curtiram? #Renascer pic.twitter.com/iDp2nYGT18 -- TV Globo (@tvglobo) January 23, 2024

Trilha sonora de Renascer

"Lua Soberana" é uma composição de Ivan Lins e Vitor Martins, que também estava presente na trilha sonora da novela original com uma versão de Sérgio Mendes. No entanto, em 1993, o tema de abertura da trama de Benedito Ruy Barbosa foi "Confins", também escrita por Ivan Lins, mas interpretada pelo grupo Batacotô.

Compositores e intérpretes baianos encabeçam a seleção de canções originais e de regravações escolhidas para trilha da novela. Maria Bethânia, em parceria com Almério, canta a inédita "Quero Você", enquanto Caetano Veloso interpreta "Trem das Cores" e Gilberto Gil, "Toda Menina Baiana".

O Nordeste ainda está representado por Fagner, Chico César, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Xangai e Quinteto Paraíba na trilha. Nomes como Milton Nascimento e parcerias de Ney Matogrosso e Criolo, como em "Algorítimo Íntimo" também integram a trilha sonora.

Os intérpretes da nova geração da música popular brasileira trazem mais brasilidade para a novela com suas canções. Agnes Nunes e Neo Beats, Juliana Linhares, Maria Maud, Gilson, Rachel Reis e Mulu se juntam a nomes como IZA, Alice Caymmi, Monica Salmaso e Dori Caymmi numa grande mistura de ritmos e estilos do Brasil. A produção musical de "Renascer" é assinada por Victor Pozas, Rafael Langoni e Rafael Luperi.