'Fama é como uma droga': Por onde anda o Homem-Berinjela, do Pânico na TV?

Se você cresceu na década de 2000, é provável que tenha se divertido com a icônica participação do Homem-Berinjela no programa Pânico na TV (RedeTV!). Mas quem era o dono do personagem? Você sabe? Como ele está hoje, quase 20 anos após o sucesso do trabalho?

Fabio Embu, 48, é o criador do Homem-Berinjela e também o ator responsável por andar em praias, eventos e parques de todo o Brasil com uma berinjela dentro de uma sunga apertada.

No começo, eu não queria fazer esse personagem. Ficar ridículo de sunga ali e eu também sou jornalista de formação, você sabe como é... No começo foi muito estranho, porque eu não gostava, tinha vergonha, não ganhava uma grana ainda.

Fabio Embu, em entrevista exclusiva a Splash

Homem-berinjela por acaso

Fabio Ferraz se formou em jornalismo em 1998 pela Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, e adotou o apelido "Embu" por ser de Embu das Artes. "Na faculdade, me botaram esse apelido e falei: 'por**, me formei e todo mundo conhece o Embu, ninguém vai saber quem é o Fabio Ferraz. Aí, eu adotei Fabio Embu", disse.

Inicialmente, ele trabalhou como repórter da Rádio Mix, mas logo emplacou trabalho no Late Show Vida Mundo (RedeTV!) e Programa da Márcia (Band) como roteirista. Em 2005, surgiu um convite para desempenhar a função no Pânico na TV (RedeTV!) — grande sucesso de audiência em todo o país.

No fim daquele ano, Embu estava com a grana curta para viajar durante a pausa do Pânico na TV e Emílio Surita, então apresentador do programa, o indicou para viajar com Vesgo (Rodrigo Scarpa) e Silvio (Wellington Muniz) em um cruzeiro da atração. Foi lá que nasceu o personagem "Homem-Berinjela".

"O Emílio falou: 'pensa em algumas coisas para não irmos para o navio só gravar a cabeça, ficar só chamando matéria'. Tinha várias besteiras e o Homem-Berinjela era uma delas. O roteiro era de um cara com uma sunga com uma berinjela andando perto da piscina. Era só isso", iniciou ele.

O Bola (Marcos Chiesa) disse que eu tinha que fazer o Berinjela, e eu não queria fazer. Falei: 'put*, não quero ficar de sunga no meio da galera" e aí começou aquele esquema bullying 5ª série: 'ah, viadinho, viadinho. Não quer fazer'. Falei: 'tá bom, vou fazer essa mer**'.

Fabio Embu

O roteirista do Pânico na TV, então, decidiu usar a sunga mais feia que encontrou e ficou encantado quando colocou a berinjela. Para não andar de cara limpa, ele colocou óculos escuros de um colega do marketing da Band, pegou o celular do Bola e ganhou uma corrente de Bola para finalizar a montagem do personagem.

Fabio Embu criou o personagem Homem-Berinjela para o Pânico na TV Imagem: Divulgação

Ficou meio gangster. Aí, o diretor falou: 'é o seguinte, a gente vai ficar escondido e se alguém tentar te bater, corre'. Foram essas as instruções da primeira gravação. A gente gravou ali, deu uma causada no navio, mas o navio só tinha fã do Pânico, era um cruzeiro do Pânico.

Fabio Embu

"Fama é como uma droga"

Fabio Embu saiu de férias após a breve experiência como ator e foi surpreendido na volta ao saber que o personagem havia estourado e estava na boca do povo. "Emílio falou: 'mano, o negócio é o hit do verão'. Ele não foi pensado para dar certo, foi tudo orgânico. O negócio pegou de um jeito...", lembra.

Assim, o roteirista seguiu trabalhando na produção do Pânico da TV, mas também passou a conciliar o tempo com gravações do personagem Homem-Berinjela nas rua. O retorno financeiro, no entanto, não foi tão alto como muitos imaginam.

No programa eu ganhava R$ 100 por cada gravação que eu fazia, mas rendeu um extra dos merchans. Eu fiz merchan de energético, das cuecas mash e fiz a Preserv Extra, que era a Preserv Extra Large. A Preserv me contratou por um ano e a grana era boa. Era o dobro do que eu ganhava da RedeTV!.

Fabio Embu

Entre os trabalhos de roteirista e de ator, Fabio Embu precisou aprender a lidar com a fama repentina que a exposição lhe deu. "O fator um da fama é que você não é mais livre, não pode fazer o que você quiser. Sempre tem alguém de olho em você", conta.

Pelas ruas de São Paulo, Fabio Embu era quase sempre parado por fãs do trabalho na RedeTV!. Inicialmente, ele sentia vergonha do personagem, mas após uma criança se fantasiar de Homem-Berinjela para uma festa, ele decidiu abraçar a ideia. "Não estava fazendo mal para ninguém, ofendendo ninguém e estava ganhando o meu dinheiro, então fiz as pazes com a fama. Mas eu comecei a pirar em cima disso", detalha.

Com o sucesso, o jornalista buscou novas oportunidades dentro do Pânico na TV por sonhar em ser ator. Entretanto, a falta de espaço o deixou desanimado e a popularidade começou a diminuir, já que da metade de 2007 em diante o Homem-Berinjela passou a aparecer pouco na atração. Assim, ele decidiu buscar nova chance no mercado.

Quando acabou a fama, eu comecei a ficar mal, porque as pessoas não olhavam mais para mim, não me davam mais a atenção que estavam dando antes. A experiência do Berinjela me ensinou que a fama é meio como uma droga. É um negócio que vem, te dá euforia, você não sabe se está gostando ou não. De repente, você está gostando pra caral** e o negócio começa a acabar.

Fabio Embu

Por onde anda Fabio Embu?

Fabio Embu não ficou rico com o trabalho como Homem-Berinjela. Ele conseguiu um dinheiro para comprar um carro, guardou uma outra pequena parte e seguiu trabalhando como roteirista na televisão.

"Deu uma melhorada na vida. O que eu consegui? Eu comprei um carro usado, um Renault Clio 99. Consegui comprar à vista, porque eu tinha essa graninha. Guardei um pouco, que acabou se gastando nessas pandemias da vida, nessas épocas que fica desempregado e tal", conta.

Depois do Pânico na TV, ele foi diretor do Brother (RedeTV!), chefe de roteiro de O Formigueiro (Band), assistente de direção e locutor do Agora É Tarde (Band), roteirista de A Liga (Band), roteirista do Vai, Fernandinho (Multishow), roteirista chefe do Jojo Nove & Meia (Multishow). Atualmente, ele trabalha como roteirista do Melhor da Noite (Band) e é apresentador do RoLero Podcast — onde lê roteiros enviados pelos fãs.