Jabuticabeira é linda e não exige tantos cuidados; como cultivá-la em casa

Com casca brilhante, fina e coloração que vai do roxo claro ao escuro —quase preto— os frutos da jabuticabeira são bem mais saborosos do que podem aparentar. As "bolinhas" de um a três centímetros de diâmetro têm polpa branca e suculenta; são consumidas geralmente "in natura", mas com elas também são preparados sucos, licores, aguardentes e doces.

Por causa do crescimento lento, a primeira frutificação da planta pode levar alguns anos, mas a espera compensa. A beleza dos frutos, ramos e folhas, e a luminosidade interna na copa fazem da jabuticabeira uma árvore bastante ornamental, além de pouco exigente no cultivo. O diferencial é a formação de suas flores e frutinhas nos troncos, uma característica das espécies caulifloras.

Cultivada em todo o Brasil, a jabuticabeira é popular e pertence à família Myrtaceae. Entre as variedades destaca-se a espécie Myrciaria jaboticaba, conhecida como sabará e a Myrciaria cauliflora, popularmente chamada de paulista, assu ou ponhema. É uma planta de origem subtropical que se adapta bem a regiões tropicais, além de tolerar geadas.

Jabuticabeira requer água diariamente, gosta de muita luz e pouco vento Imagem: Reprodução/Valmorena

Plantio e cuidados

No jardim

A jabuticabeira pode ser cultivada em jardins, quintais e pomares comerciais. Como as mudas produzidas por meio de sementes normalmente frutificam somente após o décimo ano, é indicado o uso de plantas enxertadas, compradas em viveiros de boa procedência.

Recomenda-se plantar junto à jabuticabeira outras frutíferas, árvores floríferas e áreas gramadas. Além disso, como as árvores costumam chegar a dez metros de altura, é preciso um planejamento de espaço. Mantenha uma distância de seis metros entre os exemplares, escolha um local ensolarado para o cultivo e faça a(s) cova(s) com 60 cm³. Se a planta estiver em local sombreado, haverá secamento de ramos e redução na produção.

No vaso

Imagem: iStock

A planta se desenvolve bem em vasos, sendo uma ótima opção para pequenos espaços como varandas. O cultivo isolado requer cuidados mais severos, principalmente, de irrigação e adubação. Escolha um recipiente com no mínimo 50 cm de boca e 50 cm de altura.

Embora não tenha raízes profundas, o ideal é que o exemplar esteja acomodado em um suporte grande com um bom volume de terra. Para que não haja acúmulo de água e apodrecimento das raízes, aconselha-se a criação de um dreno. Para isso, faça um furo no fundo do recipiente com 2 cm de diâmetro. Depois, coloque uma camada de 5 cm de argila expandida ou pedra britada, sem tampar o orifício. Por fim, cubra com um pedaço de manta acrílica, seguida por uma camada de 5 cm de areia grossa. Sobre tal base coloque a terra preparada e plante a muda.

É indicado para o cultivo em vasos as variedades chamadas de híbridas: elas produzem frutos graúdos e doces a partir do quarto ano e floradas a cada doze meses.

Preparo do solo

Para o preparo do solo pré-plantio em casa, misture: 60 l de terra (se for muito argilosa, coloque 40 l de terra e 20 l de areia grossa); 40 l de esterco curtido ou composto orgânico; 200 g do adubo químico superfosfato simples; 200 g de calcário. Siga a proporção de três partes de terra para duas de esterco ou composto orgânico. Em caso de plantio no canteiro, misture à terra que retirar para a cova as mesmas quantidades de esterco, adubo químico e calcário.

Trato

A jabuticabeira exige irrigação diária para manter as folhas vistosas e produzir flores e frutos. Porém, lembre-se que tanto o excesso quanto a falta de água podem ser prejudiciais à planta, por isso, observe o comportamento do vegetal e a umidade do solo. Como a copa da árvore é arredondada, não demanda podas de formação.

Se preferir um exemplar mais alto e retilíneo, elimine os ramos laterais finos, cortando-os rentes ao tronco. Para uma melhor ventilação e entrada de luz entre a folhagem, retire alguns galhos internos, além dos secos. A adubação deve ser feita conforme os sintomas de deficiência química da planta, como galhos atrofiados e folhas amareladas. A adubação orgânica "de reforço" pode ser realizada uma vez por ano, no inverno.

Pragas e doenças

Cochonilhas, pulgões, besouros e a doença conhecida como ferrugem —que produz manchas amarelas nos frutos— podem atacar a jabuticabeira. Para controle dos insetos, uma solução simples (água (1 l), detergente neutro (20 ml), óleo vegetal (20 ml) e sal de cozinha (20 g) dissolvidos) pode ajudar. Com o auxílio de um borrifador, faça pulverizações nos períodos mais frescos do dia. Para tratar a ferrugem, é recomendável a poda de limpeza, a fim de melhorar a ventilação e a insolação. Para complementar o tratamento, pulverize solução à base de cobre, encontrada em lojas agropecuárias. Por ser um produto tóxico, é necessário ter um técnico para prescrever o uso do fungicida e seguir corretamente as instruções de uso.

Fontes: Christiane Ribeiro, paisagista, e José Antonio Alberto da Silva, pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA).

*Com matéria publicada em 15/06/2016