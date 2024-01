No Fantástico, Zeca Pagodinho confessa que detesta trabalhar: 'Ninguém'

De Splash, no Rio

Completando 65 anos de vida e 40 de carreira, Zeca Pagodinho recebeu homenagem do Fantástico (Globo) e confessou não gostar de trabalhar.

O que aconteceu

Sincerão, no palco do programa, ele confidenciou a Maju Coutinho que detesta a labuta. "Ninguém gosta. A gente trabalha porque tem que trabalhar", disse ele, arrancando risada da apresentadora e dos convidados — Bira Presidente, Diogo Nogueira, Pretinho da Serrinha e Djonga.

Questionado se já se considera um clássico, ele explicou que não procura olhar a vida desse jeito. "Sabe, eu gosto de ir pra Xerém, ficar com meus amigos lá na praça, no botequim, como se eu fosse só o Zeca. Eu deixo o Zeca Pagodinho quieto".

No papo, ele brincou que perdeu a paz ao ser alçado à fama após o lançado do videoclipe "Camarão que dorme a onda leva", no Fantástico, na década de 1980, ao lado de Beth Carvalho. "Acabou minha paz para andar na rua, mas dá para ficar legal."