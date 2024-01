Nizam se irrita com Davi cantando: 'Vontade de enfiar uma espiga de milho'

Nizam reclamou ao ouvir Davi cantando na cozinha do BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Nizam estava no pátio com Rodriguinho e Giovanna Pitel, quando se queixou da cantoria que vinha do cômodo ao lado.

Pitel: "Tem alguém cantando, é?".

Nizam: "Ah, o Davi, meu! Dá vontade de enfiar uma espiga de milho na boca dele".

Pitel: "Meu Deus!".

Nizam: "Eu juro pra você que tenho vontade de enfiar alguma coisa. Ontem, no quarto, eu falei: 'Você está sozinho na casa, Davi? Você imagina que está onde, cantando nessa altura? Tem gente dormindo. Você me acordou'".

Pitel: "Parece que a pessoa é ranzinza e está incomodada com a felicidade do outro, mas p*rra...".

Nizam: "Eu não falei para ele parar de cantar, só falei: 'Canta baixo'".

