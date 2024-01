Nizam garante jogo coerente e diz não entender público após volta de Davi

Nizam, que está no 4º Paredão do BBB 24 (TV Globo), desabafou com Michel e disse que, após a permanência de Davi em duas berlindas anteriores, não consegue entender o que faz o público eliminar um participante.

O que aconteceu

Na sala da casa, onde esperava para fazer o Raio-X, Nizam disse que está incerto sobre seu destino no reality show.

Michel : "Tá ansioso?".

: "Tá ansioso?". Nizam : "Se falar que não, vou estar mentindo. É inconveniente, sabe? E olha que nem estou pensando que fui o mais votado da casa".

: "Se falar que não, vou estar mentindo. É inconveniente, sabe? E olha que nem estou pensando que fui o mais votado da casa". Michel : "Isso é ruim, né? Eu acho que, se você foi coerente com o seu jogo, você fica".

: "Isso é ruim, né? Eu acho que, se você foi coerente com o seu jogo, você fica". Michel : "Isso eu tenho certeza que eu fui. Eu não acho que ficar ou não seja termômetro disso".

: "Isso eu tenho certeza que eu fui. Eu não acho que ficar ou não seja termômetro disso". Michel : "Ah, mas eu acho que conta muito. Acho que uma das coisas que o público mais olha é a coerência".

: "Ah, mas eu acho que conta muito. Acho que uma das coisas que o público mais olha é a coerência". Nizam : "Eu não acredito nisso, senão, pelo que o Davi fez comigo, tinham tirado ele da casa".

: "Eu não acredito nisso, senão, pelo que o Davi fez comigo, tinham tirado ele da casa". Michel : "Mas às vezes ele tem coerência com o jogo dele, mesmo agindo com falta de educação".

: "Mas às vezes ele tem coerência com o jogo dele, mesmo agindo com falta de educação". Nizam: "Não foi [só] falta de educação. Foi falta de educação, humilhação, homofobia... Várias coisas. Ele falou com respeito, hombridade. Por isso que não consigo ter um termômetro e falar 'como fui coerente com o meu jogo, talvez eu fique''.

