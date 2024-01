Nishimura Mako: quem foi a única mulher a entrar para a yakuza do Japão

Nishimura Mako é uma mulher pequena, na casa dos 50 anos, com cabelos soltos e rosto delicado. Mas você logo percebe que ela não é uma senhora japonesa tradicional —ela é tatuada até o pescoço e as mãos e seu dedo mindinho está faltando. Esses são sinais de afiliação à yakuza, os famosos sindicatos criminosos do Japão.

A yakuza é dominada por homens e deixa apenas papéis informais para as mulheres. Normalmente, uma mulher envolvida com a yakuza pode ser uma anesan, a esposa do chefe que cuida dos jovens afiliados e faz a mediação entre eles e o marido. As esposas e parceiras dos membros apoiam o grupo de forma periférica. Algumas se envolvem a ponto de gerenciar clubes de propriedade da yakuza ou traficar drogas.

Quando entrevistei Nishimura recentemente como parte de minha pesquisa, ela me disse que, quando se envolveu com a yakuza aos 20 anos, assumiu os dois papéis. Mas ela foi além — Nishimura é a única mulher que já participou da cerimônia sakazuki de troca de copos de saquê. Esse é o ritual que confirma a afiliação formal a um grupo yakuza.

Entrando para a gangue

Nascida em uma rigorosa família de funcionários do governo, a infância de Nishimura foi rígida. Suas lembranças giram em torno de seu pai autoritário e da vara de bambu que ele usava para discipliná-la. Durante o ensino médio, ela sentiu o desejo de escapar do jugo da família e, por isso, fez amizade com colegas indisciplinados —e, por fim, com gangues de motoqueiros (b?sozoku) que a ensinaram a lutar.

Essa veia rebelde a levou a um jovem membro da yakuza, que a colocou sob sua proteção e lhe mostrou como coletar dinheiro para proteção, resolver disputas, fazer chantagem e procurar garotas para prostituição.

Sua vida deu uma guinada quando, certa noite, ela recebeu uma ligação: seu amigo estava brigando e precisava de ajuda. Ela correu para socorrê-lo e, usando um taco, transformou a cena em um banho de sangue. Isso chamou a atenção do chefe do grupo yakuza local, que a chamou para seu escritório. Ela me disse que se lembra das palavras dele até hoje: "Mesmo que você seja mulher, precisa se tornar uma yakuza".

Nishimura Mako durante seu aprendizado Imagem: Reprodução/The Conversation



A essa altura, ela já havia passado por centros de detenção juvenil várias vezes, e sua família havia cessado seus esforços para salvá-la. Ela aceitou o convite do chefe e começou a viver a vida rigorosa de uma estagiária da yakuza. Ela se juntou a um grupo de recrutas do sexo masculino, realizando tarefas diárias e, por fim, participando das atividades criminosas do grupo.

Mestre em cortar dedos

Finalmente, ela se submeteu à cerimônia sakazuki vestida com um quimono masculino e jurou sua vida pelo caminho da yakuza.

Como afiliada, ela administrava negócios de prostituição e drogas, cobrava dívidas e mediava disputas entre grupos rivais. Quando cortou o próprio dedo mindinho para se desculpar por um erro coletivo em um ritual conhecido como yubitsume, ela percebeu que tinha talento para isso. Os membros que não conseguiam realizar a amputação pediam a Nishimura que fizesse isso por eles, o que lhe rendeu o apelido de "mestre em cortar dedos".

Mas a desilusão se instalou quando Nishimura chegou aos 30 anos, pois a metanfetamina se tornou o principal negócio de seu grupo e seu próprio vício começou a cobrar um preço alto. Ela fugiu, ironicamente continuando a administrar seu negócio de metanfetamina de forma independente. Por esse motivo, foi expulsa do grupo. Nesse momento, ela começou um relacionamento com um membro de um grupo rival, e uma gravidez a levou a cortar os laços com o mundo da yakuza em troca de uma vida tranquila para criar seu filho.

Mas, apesar de seus esforços, seu passado na yakuza — marcado por suas tatuagens — a impediu de conseguir qualquer tipo de emprego regular. Ela se casou com o pai de seu filho, agora um chefe da yakuza, e voltou a se prostituir e a traficar drogas. Depois de uma segunda gravidez, as brigas com o marido se tornaram cada vez mais violentas, a ponto de a polícia ser chamada sempre que ocorria uma briga. Eles acabaram se divorciando e ele ficou com a custódia dos dois filhos.

Ela voltou ao seu antigo grupo, mas a metanfetamina havia mudado o chefe que ela adorava e, em dois anos, ela saiu definitivamente.

Vida após o crime

Nishimura viveu como um homem yakuza e se aposentou como um. Ela encontrou um emprego no ramo de demolição e uma casa modesta onde agora vive sozinha. Ela leva uma vida tranquila, tentando ser aceita pela comunidade e ajudar os outros. Com a ajuda do Sr. Fujimoto, ele próprio um ex-yakuza, ela também administra uma filial da Gojinkai, uma instituição de caridade dedicada a fornecer moradia e ajuda a ex-membros da yakuza, ex-presidiários e viciados.

Aposentadoria respeitável: Nishimura com ex-colegas da yakuza que trabalham para a Gojinkai, uma instituição de caridade dedicada a fornecer moradia e ajuda a ex-membros da yakuza, ex-presidiários e viciados Imagem: Reprodução/The Conversation

Ela diz: "Meu dia não está completo se eu não vier aqui à noite". Eles se reúnem em torno de uma mesa para conversar sobre os velhos tempos, as dificuldades atuais e para ver como estão uns com os outros. Ela ainda é a única mulher à mesa.

Ela insiste que o que lhe rendeu respeito em um mundo totalmente masculino foi sua capacidade de violência: "Eu era ótima na luta, nunca perdi de um homem". Mas Nishimura não quer ser um ícone feminista: não era sua intenção quebrar os estereótipos de gênero ou divulgar-se como a única mulher yakuza.

Houve outras mulheres —como Taoka Fumiko, viúva de um chefe da yakuza —que, embora não fossem formalmente afiliadas, causaram um impacto significativo na história da yakuza. Mas nenhuma delas deu um passo a mais do que Nishimura e se tornou um membro totalmente comprometido com o dedo mindinho cortado.

Sua história redefine os limites dos papéis de gênero e lealdade no mundo brutal do crime organizado japonês - uma jornada única de identidade e pertencimento.

*Martina Baradel é pesquisadora na University of Oxford. Ela recebe financiamento do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia sob o acordo de concessão 101029138.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia aqui o artigo original.