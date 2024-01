Morre o ator David Gail, de 'Barrados no Baile', aos 58 anos

O ator David Gail, conhecido pelos papéis nos filmes Barrados no Baile e Os Sobreviventes, morreu aos 58 anos.

O anúncio foi feito no Instagram de sua irmã, Katie Colmenares, no último sábado (20). A causa de morte do artista não foi informada. "Quase não houve um dia na minha vida em que você não estivesse comigo ao meu lado", lamentou a irmã de David Gail.

Sempre meu melhor amigo, pronto para enfrentar qualquer coisa e qualquer um comigo. Os abraços nunca mais serão os mesmos, mas vou te abraçar tão forte todos os dias em meu coração, seu lindo, amoroso, incrível ser humano, sentindo sua falta a cada segundo de todos os dias. Para sempre, nunca haverá outro.

Katie Colmenares

Quem era David Gail?

Nascido em 27 de fevereiro de 1965, David Gail era natural de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos.

O artista fez a sua estreia na TV durante um episódio da série "Growing Pains", em 1990. Ele interpretou um personagem chamado Norman.

Gail ficou conhecido por seu trabalho em séries como Port Charles (1997), spin-off de General Hospital na qual viveu o médico Joe Scanlon, e Barrados no Baile (1990) [conhecida como Beverly Hills 90210 na versão original], em que interpretou Stuart Carson.

Além do trabalho em Barrados no Baile, Gail cravou o nome em produções como "The Round Table", "Matlock", "Robin's Hoods", "Murder, She Wrote", "JAG" e "Doogie Howser, MD" No cinema, ele trabalhou em "Some Girl" (1998), "Bending All the Rules" (2002), "Perfect Opostos" (2004) e "A Barriga da Besta" (2008).

De acordo com o site IMDB, o último trabalho de destaque de David Gail foi como uma das vozes do jogo de videogame Blacksad: Under The Skin.

O ator Jon Lindstrom, 66, usou as redes sociais para lamentar a morte do colega de elenco da novela Port Charles.