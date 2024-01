Modelo gasta R$ 45 mil para mudar a cor dos olhos: 'Minha autoestima mudou'

Já imaginou mudar a cor dos olhos? A modelo Layyons Valença, 24, recorreu ao procedimento cirúrgico chamado ceratopigmentação para deixar de ter olhos castanhos para ter olhos azuis.

O que aconteceu

Ao Fantástico (Globo), a modelo brasileira contou que nunca gostou dos olhos castanhos e sofreu com infecções nos olhos por dormir de lente. "Com os meus olhos marrons, que é a minha cor natural, eu não me identificava, eu não conseguia me olhar no espelho", disse.

Eu optei pela cirurgia porque eu não tinha os cuidados certos, porque eu queria dormir com a lente, eu dormia com a lente. Eu acordava com a lente. Então, em várias ocasiões eu peguei infecções. Aí foi quando eu realmente falei: 'eu preciso mudar a cor dos meus olhos'.

Layyons Valença

Com 180 mil seguidores no Instagram, a modelo sofreu com críticas de pessoas nas redes sociais após a cirurgia. Elas alegaram que o procedimento a deixou "muito feia" e com olhos "artificiais", mas nenhuma mensagem abalou a brasileira.

"Se me perguntam, eu falo: são os meus olhos. Eu comprei, são meus. Eu estou feliz, me sinto realizada, me sinto muito bem. Minha autoestima mudou muito", completou.

Atualmente, a modelo brasileira mora na cidade de Genebra, na Suíça. Nas redes sociais, ela é natural do estado de São Paulo.

Procedimento cirúrgico

O procedimento cirúrgico de Layyons Valença foi feito em uma clínica oftalmológica na cidade de Lausanne, na Suíça. A modelo desembolsou a quantia de 8 mil francos suíços (R$ 45 mil, na cotação de hoje) para a cirurgia.

Ao Fantástico, o médico da modelo explicou que a córnea recebe a micropigmentação com ajuda de uma micro agulha ou laser para promover a mudança de cor dos olhos . "Criamos uma espécie de túnel na córnea, que é feito em sete segundos. Em seguida, começo a introduzir o pigmento para termos a mudança de cor dos olhos com a ceratopigmentação [...] São pigmentos naturais derivados de metais e minerais. O laboratório que produz esses pigmentos obteve todas as validações com as autoridades da Europa", detalhou o médico Théodore Hojabr.

No Brasil, a mudança de cor dos olhos, como a realizada por Layyons Valença, não é permitido para fins estéticos. "A cirurgia ela é originalmente relacionada a casos em que há uma opacidade extensa da córnea, em que realmente o olho ele está "branco", como consequência de alguma doença muito grave, como um glaucoma avançado, um histórico de uma doença ocular extensa, que levou à perda da função daquele olho", explica Flavio Mac Cord, diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.