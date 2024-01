Michel analisa possível eliminação de brother no BBB 24: 'É uma resposta'

Michel especulou sobre a eliminação do Paredão deste domingo (21) no BBB 24 (Globo). Na análise do professor, a possível saída de um brother será uma resposta para os participantes que ficarem.

O que aconteceu

Michel conversou com Marcus Vinicius enquanto ambos cumpriam o Castigo do Anjo. Eles especularam sobre o Paredão formado por Giovanna Pitel, Nizam e Raquele.

Para o professor, a possível eliminação de Nizam serviria como resposta para os participantes. O emparedado protagonizou uma das maiores polêmicas da edição quando teve falas machistas com Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Marcus apostou na saída do brother e ouviu a análise de Michel. "Se ele for [eliminado], se tiver incoerência no que ele falou, ele sai. É até uma resposta para gente", argumentou o professor.

O comissário de voo disse não ter entendido a briga. "Todo mundo fala um negócio", comentou Marcus.

Na visão de Michel, Nizam é um articulador dentro do jogo do BBB. "Eu sei que ele é articulador e joga muito, mas essa treta eu não entendi muito, não. Igual você falou, cada hora um fala um trem", completou o professor.

