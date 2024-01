Luisa Mell faz rara aparição com o namorado em show de Jão em SP

Luisa Mell, 45, marcou presença no primeiro show de Jão da Super Turnê no Allianz Parque, em São Paulo, ao lado do namorado Cadu Di Giacomo.

O que aconteceu

A ativista defensora dos animais é reservada e não costuma fazer posts nas redes sociais ou ir a eventos ao lado de Cadu. No Allianz Parque, o casal esbanjou simpatia e posou juntos para fotos.

A equipe do Penetra, de Splash, flagou a artista no maior clima de romance com o namorado. Ela trocou beijos apaixonados e curtiu o show abraçada com o companheiro.

Nos Stories do Instagram, Luisa publicou um vídeo distante do namorado e assumiu ser fã de Jão. O artista também é declarado defensor da vida dos animais.

"Preciso contar essa história para vocês. Há uns anos, foi ao Instituto Luisa Mell um cantor que estava começando e ele falou que desde criança ele assistia o Late Show, que eu fui uma inspiração para ele", declarou ela.

Comecei a acompanhar o talento dele e, hoje, esse garoto [se tornou o Jão]? Olha esse Allianz Parque, nessa chuva superlotado.

Luisa Mell

A artista assumiu o namoro com Cadu Di Giacomo no fim de 2023. Ela contou aos fãs que conheceu o rapaz através dos famosos aplicativos de relacionamento.

"Conheci meu namorado em um aplicativo de namoro! Fiz meu perfil e, em um domingo, encontrei meu amor! Sim, amigos! Faz seis meses que encontrei meu namorado assim", declarou ela, na época.