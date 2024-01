Luigi sobre Rodriguinho em festa no BBB 24: 'Como todo show, ficou sentado'

Luigi comentou o comportamento de Rodriguinho nas festas do BBB 24 (Globo). O vendedor disse que o cantor fica sentado em todos os shows de artistas convidados.

O que aconteceu

Rodriguinho ficou mais uma vez sentado na festa deste sábado (20) do BBB 24. Este tem sido o comportamento padrão do cantor durante os shows de artistas convidados desta edição.

As atitudes do cantor, inclusive, chamaram a atenção dos espectadores. Neste sábado, Rodriguinho viralizou nas redes sociais ao se afastar de Valesca Popozuda quando a funkeira foi em sua direção durante o show.

Luigi comentou o comportamento do brother em conversa com Leidy Elin e Alane. Durante o papo, as sisters disseram que também repararam nas atitudes de Rodriguinho.

O vendedor analisou o cantor. "O Rodriguinho nem tem como falar nada porque ele ficou sentado olhando. Como toda festa, todo show, Rodriguinho ficou sentado olhando. Toda festa."

Leidy Elin tentou compreender a posição de Rodriguinho. "Eu acho que ele não gosta. "Quando ela [Valesca Popozuda] vai para cima dele, ela pensou assim: 'não vai levantar não?', respondeu a sister.

